Zodiac-drapsmannens kryptiske beskjeder er dechiffrert

Etter over 50 år er den såkalte zodiac-drapsmannens kryptiske beskjeder til amerikanske medier nå endelig dechiffrert.

Den såkalte Zodiac-mannen er en av USAs best kjente seriedrapsmenn, og historien om ham har vært gjenstand for bøker, filmer, serier og TV-program.

Det er aldri fastslått hvem han var, men på slutten av 1960-tallet sto han bak minst fem drap i San Francisco-området i California. Selv hevdet han å ha stått bak 37 drap, og han skal også ha inspirert andre seriedrapsmenn i USA.

Ofrene var unge, flere av dem par som var ute på romantiske utflukter. Et av parene var på sin første date, et annet var på utflukt ved en innsjø.

I 1969 sendte den antatte drapsmannen flere brev til avisa San Francisco Chronicle, blant annet bestående av 340 symboler.

En lærer og kona hans greide i 1969 å avkode ett av brevene, der drapsmannen skrev «jeg liker å drepe, for det er så gøy» og undertegnet med «Zodiac».

Det skulle ta 50 år før en australsk matematiker, en belgisk logistiker og en amerikansk webdesigner lyktes med å knekke koden i ytterligere ett brev.

Ifølge de tre kryptologi-entusiastene benyttet drapsmannen et kodesystem som er å finne i en kryptografimanual utviklet av det amerikanske forsvaret på 1950-tallet.

– Jeg håper at dere har det gøy når dere forsøker å ta meg, heter det i brevet.

– Jeg er ikke redd for gasskammeret, for det kommer til å sende meg til paradis og nå har jeg nok slaver der som kan jobbe for meg, skriver drapsmannen videre, åpenbart med henvisning til menneskene han har drept.

