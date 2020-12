Historisk pallplassering for Adrian Smiseth Sejersted

Eneste nordmann på pallen på lørdagens super-G.

Det var Sejersted som var først ut av nordmennene på lørdag, og han gikk inn bare ti hundredeler bak lederen - Mauro Caviezel.

- Det er bare å gratulere til dagens store mann, sa NRKs kommentator entusiastisk.

26-åringen avsluttet alpinsesongen i midten av januar på grunn av en skade i brystmuskelen etter et fall i Wengen.

- Han har blitt eldre, mer erfaren, og det er imponerende at han kjører så godt på ski etter en skade. Han har alltid vært en uredd type, litt som Body Miller. Vi har veldig trua på at Adrian kan bli en skikkelig vinner. Han kan bli en av de råeste fartsløperne, sa Kjetil André Aamodt for NRK da pallplassen (nesten) var et faktum.

Selv ville ikke dagens store helt gå med på at 2. plassen var sikret helt enda i intervju med NRK, men innrømmet at dette var en stor dag for han.

- Ja, men jeg har gått på en smell med å feire for tidlig før. Men takk! Jeg visste at dette ville bli en liten krig med snøen i lufta, men samtidig visste jeg at dette var en løype som passet meg bra. Snøen er ganske fint for føret, men det er vanskelig med sikten. Jeg er veldig rørt og sliter litt med å holde tårene tilbake nå. Dette er noe jeg har jobbet mot i mange år, og det ser ut til å holde, sa en tydelig preget Sejersted til NRK via Facetime.

En stund lå det også an til at Aleksander Aamodt Kilde ville hamle opp med de beste, men noen grove feil i midtpartiet ødela mulighetene for det.

– Så ut som han var litt avventende under hele løpet her, sa Kjetil André Aamodt for NRK.

Det skulle vise seg vanskelig for noen å utfordre Sejersted og Caviezel. Jansrud gjentok noen av feilene til Kilde, men leverte til gjengjeld på nederste del av traseen. Det holdt bare til 82 hundredeler bak Caviezel.

Til slutt holdt det bare til en 6. plass for Jansrud, og Kilde måtte ta til takke med en 12. plass.

