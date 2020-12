Norge overlegne på stafetten: - Fikk så skjelven

Norge overlegne i sporet, men på stående skyting gikk «alt» galt.

Karoline Knotten imponerte fra start på stafetten lørdag, og gikk ut av første stående skyting med 10 av 10 treff.

– Det er imponerende det Karoline gjør her. Det hun har gjort til nå er helt fantastisk, mente NRKs ekspert Ola Lunde.

Dermed fikk Tandrevold et flott utgangspunkt for sin etappe, bare to sekunder bak Tyskland og Sverige. Tandrevold åpnet også hardt og dro fra i løypa. Det ble dog en bom på liggende skyting, og hun gikk ut ni sekunder bak svenske Linn Persson.

På stående ble det hele fire bom for Tandrevold, som dermed måtte ut i strafferunde. Heldigvis, sett med norske øyne, sviktet det også for Sverige og Tyskland.

– Sånn kollektiv svikt kan jeg nesten ikke huske å ha sett. Det er fullstendig meltdown, kommenterte NRKs Andreas Stabrun Smith.

– Det var vel en kollektiv svikt av alle som stod der (på fjerde skyting). Jeg prøvde å gå kontrollert inn, men jeg fikk så skjelven og det var en vanskelig balanse. Fordi jeg følte meg veldig pigg på ski, så selv om jeg prøvde å holde igjen gikk jeg nok litt for hardt de første rundene, sier Tandrevold selv til NRK.

Tandrevold leverte til gjengjeld voldsomt i sporet. Etter 11,4 kilometer lå Norge seks sekunder bak Tsjekkias Marketa Davidova. På veksling gikk Tiril Eckhoff ut fem sekunder bak, og etter en flott serie på femte skyting hadde Ekchoff gått Norge i tet.

På sin stående serie ble det bom på andreskuddet for Ekchoff, men ekstraskuddet gikk inn og dermed gikk Norge ut i tet. Sveriges Hanna Östberg måtte ut i ekstrarunde etter fire bom.

– Hun virker ute av det, både i sporet og på standplass, mente NRKs kommentator.

Marte Olsbu Røiseland fikk i alle fall en behagelig etappe, hvor hun gikk ut med en luke på 27 sekunder ned til Frankrike og Tyskland. Når hun da også vartet opp med en strålende serie på nest-siste skyting - fem av fem blinker - ble ledelsen økt til 45 sekunder ned til de resterende.

Frankrike fulgte på 2. plassen, og Sverige kjempet seg til en 3. plass.

