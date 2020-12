Slutter i toppjobb for å løfte fram kona

Gir seg i jobben som toppsjef hos klesgigant.

Rubin Ritter er en av toppsjefene i det som er en av verdens aller største moteplattformer på nett, Berlin-baserte Zalando. Han har, siden 2010, drevet klesgiganten sammen med David Schneider og Robert Gentz, og har altså vært hos Zalando i hele 11 år.

Nå har han imidlertid bestemt seg for å gi seg, av én spesiell grunn.

«Jeg vil vie mer tid med min voksende familie. Min kone og jeg har blitt enige om at de kommende årene så skal hennes profesjonelle ambisjoner prioriteres», heter det i en uttalelse.

Flere medier har omtalt saken, blant annet CNN og BBC.

Ifølge Bloombergs beregninger skal denne endringen kunne koste Ritter 93 millioner dollar i opsjoner fra et femårig insentivprogram satt opp i 2018.

Lav kvinneandel

CNN påpeker at mens stadig flere kvinner i USA inntar ledende stillinger i arbeidslivet, er det også tre ganger så sannsynlig for kvinner å ta seg av mesteparten av husarbeidet. I Tyskland, påpeker CNN, utgjør ikke kvinneandelen mer enn 12,8 prosent av styrene i landets 30 største børsnoterte selskaper, ifølge en undersøkelse. Dette mot for eksempel 28,6 prosent i USA og 22,2 i Frankrike.

I et forsøk på å få bukt med de store forskjellene, gikk landets regjering forrige måned inn for kvotering.

Norge topper likestillingsindeks

I november ble den internasjonale Female Opportunity Indeks publisert. Indeksen skal måle likestillingsnivået i 100 land. Analysen antyder at covid-19-pandemien fører flere kvinner enn menn ut av arbeidsmarkedet.

- Kvinner har tatt hoveddelen av barnepass og hjemmeundervisning når skolene har stengt, heter det i analysen som sammenligner lederposisjoner i politikk og næringsliv, lønnsforskjeller, kvinners rettsstilling, fødselspermisjon og tilgang til utdanning.

Samtidig er det land med kvinnelige ledere som Tyskland, Norge og New Zealand som har vært blant de beste i å håndtere pandemien.

Norge topper listen over landene med flest muligheter for kvinner, tett etterfulgt av Finland og Island, og deretter Storbritannia og Tyskland. Norge scorer her spesielt godt på politisk representasjon, kvinner i næringslivsposisjoner og likestillingslover. Men vi er langt fra best på alle områder. For eksempel gjør vi det bra på likelønn, men samtidig kunne norske menn sluttet å jobbe 15. oktober om de skulle nøyd seg med en årslønn for kvinner.

