Dale tredjemann i fransk dominans: – Det beste jeg kunne håpet på

Johannes Dale fulgte opp fredagens verdenscupseier med 3.-plass på jaktstarten lørdag. Quentin Fillon Maillet og Emilien Jacquelin sikret dobbelt fransk.

– Jeg er egentlig veldig fornøyd. Når jeg tenker over det, er det noe av det beste jeg kunne håpet på i dag. Det var litt tyngre å gå. Så da snøen kom, ble jeg litt brøytemaskin på førsterunden, sa Dale til NRK etter løpet.

Han gikk først ut på jaktstarten etter at han fredag for første gang gikk til topps i et verdenscuprenn. 23-åringen sikret sprintseieren etter to fulle hus.

Han lå også lenge an til å kunne vinne dagen derpå, men bom på første stående skyting var ikke godt nok for seier.

– Jeg brukte litt krefter, men 18 treff er jeg fornøyd med. Jeg skulle gjerne truffet en til, men jeg skal ikke begynne å klage på pallplasser, sa Dale, som hadde våpentrøbbel på innskytingen.

– Jeg kom inn på innskyting og er helt ute på hviten. Jeg vet ikke hvorfor, kanskje har børsa fått en kakk, men det var rart, for jeg har tatt vare på den siden i går. Men det stresset ingenting. Jeg tok 15 knepp til venstre, så var jeg midt i, forklarte Dale

– Greit

Fillon Maillet, som ble nummer to fredag, kunne rusle først over målstreken lørdag. Han tok ledelsen allerede etter at Dale bommet på første skyting. Dale og Johannes Thingnes Bø lå derimot lenge på skuddhold.

Bø ble til slutt nummer fire etter tre strafferunder, mens fredagens tredjemann Fabien Claude sørget for tre franskmenn i topp fem.

– Masse bra, en god start og en billig tredjerunde. Jeg hadde mye krefter på slutten, men skuffet på stående. Jeg får ut det jeg er god for. Jeg er ikke bedre enn det jeg viser, og da er det greit, sa Bø til NRK.

Sturla Holm Lægreid leverte et nytt godt løp. Med treff på 19 av 20 skudd gikk han seg opp fra fredagens 9.- til 6.-plass. Tarjei Bø ble nummer sju.

Vetle Sjåstad Christiansen, som gikk ut som sjuendemann, endte på 12.-plass.

