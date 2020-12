Fulle karantenehotell på Gardermoen førte til kaotiske tilstander på flyplassen

Folk med karanteneplikt som kommer til Gardermoen, blir møtt med fulle karantenehotell rundt flyplassen. De reisende opplever situasjonen som kaotisk.

Begge hotellene som Ullensaker kommune har ansvaret for ved Gardermoen, er fulle. Dermed sendes reisende som skal i karantene, til Oslo.

– Det er nå satt inn ekstra ressurser i mottakssystemet, inkludert flere busser, og reisende som skal i hotellkarantene blir for øyeblikket sendt til Oslo, sier kommunaldirektør for Helsevern og sosial omsorg i Ullensaker kommune, Gunnhild Grimstad-Kirkeby, til VG.

En av mange som ankom Norge fra såkalte røde land lørdag sier til NTB at hun opplevde situasjonen som kaotisk med mangelfull og tvetydig informasjon.

– Jeg har faktisk ikke vært i noen annen situasjon de siste ukene hvor jeg har opplevd like stor risiko for smittespredning. Det synes jeg er ganske sjokkerende, sier kvinnen.

– Virket ganske oppgitte

Hun forteller at de, etter å ha vært gjennom passkontrollen, ble plassert inne i et rom som etter hvert fyltes med mennesker. Etter hvert ble det ikke mulig å overholde verken én eller to meters avstand, ifølge passasjeren. Hun forteller også at i løpet av nesten fire timer sto hun i tre forskjellige køer, i cirka en én time i hver.

– Det var ingen som passet på at det ble holdt en meters avstand i køene vi sto i, sier passasjeren til NTB.

Hun forteller videre at de fikk forskjellig informasjon fra de forskjellige personene som passet på. Etter nesten fire timer forlot passasjerene flyplassen og ble busset til Oslo.

– Det er veldig tydelig at de ansatte, både vekterne og grensekontrollen, var ganske forvirret, og at det ble vanskelig for dem å håndtere situasjonen. Selv om de gjorde sitt beste, var det en vanskelig situasjon for dem å håndtere. De virket ganske oppgitte, mange av dem.

Håper på egenerklæring

Nå venter karanteneopphold på Anker Hotell i Oslo – og forhåpentligvis strekker den seg ikke lenger enn til mandag. Da har regjeringen varslet endringer i karantenereglene, slik at man kan fylle ut en egenerklæring om at man har et egnet karantenested.

– Jeg velger å tro at den egenerklæringen blir innført hurtigst mulig. Hele denne situasjonen peker på viktigheten av å innføre endrede karanteneregler, sier passasjeren.

Ifølge Grimstad-Kirkeby i Ullensaker kommune var det meningen at de som kom med sene fly torsdag, skulle sendes på karantenehotell i Oslo.

– Men på grunn av det som synes å være en beklagelig kommunikasjonssvikt, så skjedde ikke dette, sier Grimstad-Kirkeby.

Måtte dele rom med fremmede

Ettersom ingen av passasjerene ble sendt til Oslo torsdag kveld eller fredag formiddag, fylte karantenehotellene ved Gardermoen seg opp.

Ifølge VG førte det blant annet til at enkelte har blitt plassert på rom sammen med flere fremmede. De frykter nå at de blir smittet på karantenehotellet.

– Det oppsto en ekstraordinær situasjon i går, da det kom langt flere reisende enn tidligere. Dette var vi dessverre ikke klar over, da vi ikke får noe informasjon om hvem som skal på hotellene før de passerer grensen. Mottaksapparatet vårt var derfor ikke dimensjonert for et så stort antall, sier kommunaldirektøren.

(©NTB)

