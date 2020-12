Norge klare for semifinale i EM, men landslagssjefen innrømmer irritasjon

Norge våknet etter rufsete førsteomgang mot Kroatia.

KROATIA - NORGE 25-35:

Kroatia har til nå vært EMs store overraskelse, men Norge tok til slutt en komfortabel seier etter at kroatene først skapte trøbbel for det norske laget i førsteomgangen.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson innrømmer imidlertid at han var irritert for at Norge ikke klarte å tilpasse seg det kroatiske spillet tidligere i kampen enn de gjorde.

- Det som kom visste vi om på forhånd. Det var ingenting vi ikke visste om på forhånd som skjedde i kampen. Det var litt manglende tilstedeværelse og fokus. Det gjør at vi slipper dem til og får situasjoner som irriterer, sier Hergeirsson til TV 3 etter kampen.

Hergeirsson forklarer at han sa klart fra til laget i pausen og gleder seg over at laget hevet seg.

- Vi snakket sammen i pausen om at vi måtte være mer oppmerksomme og skarpere. Jeg synes det kom seg veldig bra i andre omgang, sier landslagssjefen.

Norge vant til slutt kampen overbevisende 35-25 og er allerede nå klare for semifinalen i EM med fortsatt én kamp igjen å spille mot Ungarn i hovedrunden.

Henny Ella Reistad imponerte spesielt med sine 7 scoringer, noe som gjorde henne til Norges toppscorer lørdag. Hun ble også kåret til kampens beste spiller.

- Jeg er veldig glad for å være i semifinalen, først og fremst. Det er utrolig deilig. At vi klarer å vinne andreomgangen så mye er også veldig digg, sier Reistad til TV 3 etter kampen.

Fikk eksperten til å reagere



Men selv om Norge drepte kampen fullstendig i andreomgangen, så likte heller ikke ekspertene alt de så av det norske laget før pause.

Amanda Kurtović bet seg spesielt merke i hvor avhengig de andre spillerne virket av Stine Bredal Oftedal og likte ikke hvordan de opptrådte uten henne på banen.

- De nøler når hun ikke er på banen.

- Uten henne stokker det seg opp. De blir nølende, sa Kurtović i TV 3s studio i pausen.

Heldigvis fikk den tidligere landslagsspilleren se at de norske jentene slo kraftig tilbake både med og uten Oftedal på banen i andreomgangen.

Jevnspilt førsteomgang

Norge var favoritter til lørdagens kamp, men Kroatia har vært den store overraskelsen så langt i mesterskapet.

Kroatene skapte også trøbbel for det norske laget i Kolding lørdag.

De norske jentene fikk riktignok en god start og ledet 6-3 etter syv minutter etter tre scoringer av Bredal Oftedal som imponerte.

Kroatene nektet imidlertid å gi opp og hang med utover omgangen.

For det var som TV 3-kommentator Daniel Høglund sa, en rufsete omgang av det norske laget.

Til pause ledet Norge kun med ett mål på stillingen 15-14.

Hevet seg etter pause

Den norske landslagsledelsen la i pausen ingen skjul på at det var forbedringspotensial før andreomgang.

Til TV 3 ga Tonje Larsen utrykk for at de kunne bli spesielt enda bedre i det defensive spillet.

- Vi må presse dem til å avslutte fra kantene, sa Larsen.

Og det virket som spillerne fikk med seg instruksene fra trenerne for det var en langt bedre utgave som dukket opp i andreomgangen.

Etter en noe jevn start rykket Norge fra og kroatene skulle til slutt vise seg å være sjanseløse.

Henny Ella Reistad viste seg blant annet frem med flere scoringer, og Norge tok altså til slutt en komfortabel seier.

Nå venter Ungarn i neste kamp i hovedrunden, men Norge er uansett allerede klare for semifinalen.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,76 øre - fastpris 4,90 øre