Hauge har skapt et dilemma for Milan-treneren

Jens Petter Hauge kan starte sin første Serie A-kampen søndag.

Jens Petter Hauge har imponert i Milan etter at han kom til klubben, og torsdag scoret han kampens eneste mål da et ungt AC Milan-lag sikret gruppeseieren i Europa League.

Etter scoringen ble han døpt Petter HauGOAL på klubbens egen Twitter-konto.

Ikke så rart kanskje siden den norske kometen er den yngste spilleren av alle i Serie A som står med minst fire mål i alle turneringer denne sesongen, og det er kun Zlatan Ibrahimovic som scorer oftere enn Hauge. Den svenske veteranspissen scoret hvert 72. minutt, mens den tidligere Bodø/Glimt-spilleren scoret hvert 92. minutt.

Rakettstarten til 21-åringen har skapt et luksusproblem for Milan-trener Stefano Pioli.

Det illustreres også av at det er en plass på Milan-laget velinformerte Sky Italia er usikker på før kveldens kamp mot Parma. De skriver at Samu Castillejo er favoritten til å starte på høyrekanten, men at han får hard konkurranse av Jens Petter Hauge.

På pressekonferansen før søndagens kamp avslørte Milan-treneren at Simon Kjær og Zlatan Ibrahimovic ikke spiller mot Parma, men at de snart er tilbake på banen. Kanskje allerede til onsdagens kamp mot Genoa.

Ismael Bennacer er tilbake, og han går antakeligvis rett inn i startelleveren. Ifølge Sky Italia vil Milan starte i en 4-2-3-1-formasjon med Gigio Donnarumma er tilbake i mål. Foran ham vil Pioli bruke Davide Calabria på høyrebacken, Matteo Gabbia og Alessio Romagnoli i midtforsvaret og Theo Hernandez på venstrebacken.

Sandro Tonali har startet de to siste kampene, men han havner på benken mot Parma. Bennacer vil erstatte ham, og spille sammen med Franck Kessie på midtbanen.

Fremover er det litt mer usikkert hva Milan-treneren gjør. Ante Rebic starter på topp, men bak ham er det flere mulige løsninger. Samu Castillejo og Jens Petter Hauge kjemper om å spille på høyrekanten. Brahim Diaz kan få sjansen midt i banen, mens Hakan Calhanoglu flyttes over på venstrekanten.

Milan - Parma - Jens P. Hauge scorer og Milan vinner - 2,70 (spillestopp søndag kl. 20.40)

Italiensk, Serie A. Milan er ubeseiret i de ti første kampene i Serie A. I de tre siste sesongene hvor de har vært ubeseiret i de elleve første serierundene (1991/92, 1992/93 and 2003/04), har San Siro-laget vunnet ligaen.

Alt tyder på at de skal ta tre poeng mot Parma på San Siro søndag.

Overtaket på Parma

Milan har nemlig hatt et solid tak på gjestene de siste sesongene. Sist de tapte mot Parma var i 2013-2014-sesongen. The Rossoneri har vunnet fem av de seks siste oppgjørene mellom lagene.

Det gjør at Milan er store favoritter før søndagens kamp på San Siro. 16 poeng skiller de to lagene på tabellen, og Parma trenger virkelig tre poeng for å komme seg vekk fra nedrykkskampen.

I de forrige møtet mellom disse lagene i juli tok Parma ledelsen like før pause, men Milan snudde kampen i andre omgang og vant 3-1.

Parma har fått en elendig start på sesongen. De har kun vunnet to av de første ti kampene, og de står med kun én seier på de fem siste serierundene. Tre av kampene har riktignok endt uavgjort, men det blir ikke mange poeng av det.

Laget merker at det svenske supertalentet Dejan Kulusevski er borte. Han har nå startet eventyret sitt i Juventus. De byttet også trener. Roberto D’Aversa ble erstattet av Fabio Liverani, til tross for at han ledet laget til en sterk ellevteplass sist sesong. Så langt har ikke trenerbyttet vært noen suksess. Det gjenstår å se om han klarer å snu den dårlige trenden.

Scoret i 14 kamper på rad

AC Milan har scoret i de 14 siste ligakampene mot Parma. De har kun scoret i flere kamper på rad mot Lazio (16) og Cagliari (21).

Enten Jens Petter Hauge starter eller kommer inn fra benken, så det store muligheter for at han kommer på scoringslisten.

Milan er i kjempeform i øyeblikket, og vi tror de vinner mot Parma og at Hauge scorer. Oddsen er 2,70.

