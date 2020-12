Rząd chce czterokrotnie zwiększyć kary dla popełniających przestępstwa cudzoziemców

- Jeśli przyjeżdża się do Norwegii w celu prowadzenia działalności przestępczej, to trzeba po prostu wrócić do domu pierwszym dostępnym samolotem - mówi Peter Frølich, rzecznik ds. polityki sprawiedliwości partii Høyre.

Jeśli cudzoziemiec, po otrzymaniu decyzji o deportacji za złamanie prawa, nadal przebywa w Norwegii, może dziś zostać ukarany karą więzienia do sześciu miesięcy. Rząd Erny Solberg uważa karę tę za niewystarczającą i chce by została zwiększona czterokrotnie - do dwóch lat.

Rząd proponuje zatem, aby cudzoziemcy, którzy zostali wydaleni z Norwegii z powodu popełnienia poważnych przestępstw, nadal przebywają w kraju, zostali ukarani zdecydowanie dłuższą karą pozbawienia wolnosci.

- Jeśli przyjeżdża się do Norwegii w celu prowadzenia działalności przestępczej, to trzeba po prostu wrócić do domu pierwszym dostępnym samolotem. Pozostanie w Norwegii będzie miało poważne konsekwencje. Chcemy czterokrotnie zwiększyć karę za pozostanie w Norwegii po odbyciu kary - mówi Peter Frølich, rzecznik ds. polityki sprawiedliwości partii Høyre.

- Czy kara obowiązująca do tej pory nie jest wystarczająco surowa?

- Zaostrzenie kary ma za zadanie wysłać wyraźny sygnał. Jeśli naruszyłeś norweskie prawo, nie jesteś tu mile widziany. Kara, która obowiązywała dotychczas, czyli kara do sześciu miesięcy więzienia, nie była wystarczająco skuteczna. Dlatego zwiększymy jej wymiar aż czterokrotnie. Teraz osobom takim będzie groził wyrok nawet do dwóch lat więzienia.

- Opozycja wskazuje, że tak restrykcyjne przepisy pociągają za sobą zbyt wielkie konsekwencje dla samych ludzi, ktorych one dotyczą. Jaka jest twoja opinia na ten temat.

- Tutaj ważne jest, aby dokonać właściwej oceny konkretnych przypadków. Mówimy przecież o ludziach, którzy zostali skazani za popełnione przestępstwa. Jeśli opozycja chce na nich spoglądać łaskawym okiem, to na to nie ma naszej zgody. Dla mnie skazani powinni jak najszybciej rezerwować bilet powrotny. Nie mają tu nic do roboty.

Wniosek został już złożony do parlamentu, który rozważy go w nowym roku.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Regjeringen vil firedoble straffen for kriminelle utlendinger: – Bare å sette seg på førstefly hjem (Espen Teigen)

