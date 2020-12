Fullt drama på siste dag i 1. divisjon: Raufoss kan rykke opp, Stjørdals-Blink i trøbbel

Raufoss dro nytte av Sandnes Ulfs poengtap og tok den siste kvalifiseringsplassen til Eliteserien med 5-4 over KFUM. Stjørdals-Blink må ut i nedrykksduell.

Med direkte opprykk og nedrykk allerede avklart, handlet siste serierunde i 1. divisjon om hvem som ville sikre 6.-plass og opprykkskvalifisering og hvem som kunne unngå 14.-plassen som gir nedrykkskvalifisering.

I kampen om 6.-plassen hadde Sandnes Ulf saken i egne hender. De ville sikre den med seier over Ranheim, men med 1-1 kunne vinneren av kampen mellom Raufoss og KFUM rappe opprykksmuligheten.

Der dro Raufoss det lengste strået med 5-4 etter flere mål begge veier de siste ti minuttene. Raufoss skal dermed ut i kamp onsdag mot 5.-plasserte Åsane i den første av flere kvalifiseringskamper til Eliteserien.

– Det er mye nerver i en sånn kamp for oss som er et veldig ungt lag. Så at de kommer seg gjennom dette med seier, er veldig imponerende, sier Raufoss-trener Christian Johnsen til Eurosport.

Grorud sikret 1-1 og det nødvendige poenget for å holde seg oppe. Dermed måtte Stjørdals-Blink vinne mot Jerv for å sende Grimstad-laget ned på 14.-plassen.

Sondre Stokke så ut til å bli helten for Blink da han stanget inn 1-0 etter ti minutter, men Ikhsan Fandi ordnet 1-1 for Jerv.

Stjørdals-Blink møter Asker over to kamper i nedrykkskvalifiseringen.

Målkalas i sluttminuttene

Da dommeren blåste for full tid i 1-1-kampen mellom Ranheim og Sandnes Ulf, lå bortelaget på den viktige 6.-plassen ettersom det sto 3-3 i kampen mellom Raufoss og KFUM.

Men vinneren av kampen i Raufoss ville ta seg forbi Sandnes Ulf, og dermed var det duket for et ellevilt drama da kampuret tikket mot 88 minutter.

Få minutter tidligere hadde KFUM utlignet 3-2-ledelsen Oskar Løken hadde gitt Raufoss, og det var langt ifra de siste målene som skulle bli servert i kampen.

KFUMs Tobias Collett hindret Raufoss på vei gjennom i det 88. minutt, og dermed ble det straffe til Raufoss og rødt kort til Collett. Marius Alm var sikker fra straffemerket og la på til 4-3, mens Kristoffer Nessø avsluttet til 5-3 i det kampen gikk inn i overtiden.

Men kampen var langt ifra avgjort, for med ti mann kjempet Bilal Nije inn redusering på direkten. Det tvang Raufoss til å forsvare sin ettmålsledelse de siste overtidsminuttene.

Sterkt Grorud-poeng

Grorud kom til Åråsen med ett punkt på agendaen: sikre minst det ene poenget som ville bidra til sikker plass.

Oslo-laget holdt stand mot formsterke og opprykksklare Lillestrøm. Etter 80 minutter fikk gjestene muligheten til å score fra krittmerket. Straffespesialisten Oscar Aga var som vanlig sikker.

Selv om Lillestrøm utlignet på overtid, kunne Grorud juble for fortsatt spill i 1. divisjon.

Stjørdals-Blink, som i likhet med Grorud rykket opp forrige sesong, må betale prisen for poenget til Oslo-laget og et surt baklengsmål i nedrykkskampen mot Jerv.

Det så lenge bra ut for Blink etter at Sondre Stokke headet inn ledelsen etter ti minutter. Et langt innkast ble stusset inn i feltet og der kom Stokke stupende og sørget for målet som holdt Blink oppe helt til kampen gikk inn i overtiden i 2. omgang.

Fandi hadde akkurat misbrukt en kjempemulighet minuttet før, men reddet Jerv da han skled inn 1-1 i det første av åtte overtidsminutter i Grimstad. Jerv forsvarte seg heroisk og kunne juble av glede, mens Blink-spillerne lå strødd i fortvilelse rundt dem.

