Ny VM-thriller i Planica: Norge tok gull

Det norske hopplandslaget forsvarte VM-gullet i skiflyging. Nå forteller landslagstrener Alexander Stöckl om dramatikken som utspilte seg på trenertribunen.

Lørdag ble Halvor Egner Granerud slått med 0,5 poeng i den individuelle VM-konkurransen i Planica av tyskeren Karl Geiger, men i søndagens lagkonkurranse kunne Granerud sammen med Daniel-André Tande, Johann André Forfang og Robert Johansson juble for gull.

Igjen ble det en svært spennende konkurranse der Tyskland ledet før den siste omgangen, men i det siste hoppet slo Granerud til med 234,5 meter.

Nordmannen fikk også ekstra poeng etter at landslagstrener Alexander Stöckl valgte å sende Granerud fra to lavere avsatser enn det juryen hadde satt.

Det klarte ikke verdensmester Geiger å følge opp i sitt siste hopp. Tyskeren strakk seg kun til 224,5 meter. Norge vant dermed til slutt lagkonkurransen med 19,2 poeng.

- En genistrek!

Tidligere verdensmester Anders Bardal er svært imponert over både Granerud og landslagstrener Stöckl som tok sjansen på å gå ned på farten.

- Det er en taktisk genistrek, sier Bardal til Nettavisen.

- Det går an å gjøre det med Granerud. Du hører og ser på han den selvtilliten han har. Du kan gjøre det du vil med ham og han blir ikke vippet av pinnen sånn som ting er nå, forteller Bardal som legger til at han synes rennet var god reklame for hoppsporten.

Landslagstrener Stöckl sier at han lenge var usikker på om han skulle våge å sette ned farten til Granerud, men fikk støtte av assistent Magnus Brevig som ga klar beskjed om at de måtte ta grep dersom de skulle kunne kjempe om gull.

- Jeg var veldig nervøs og usikker på om dette kom til å gå opp, sier Stöckl til Nettavisen.

Men etter å ha vurdert forholdene og diskutert med kollegene på trenertribunen, så bestemte han seg for å gå ned på avsatsene.

- Da skjedde akkurat det vi håpet skulle skje. Geiger ble satt ut litt og Halvor leverer igjen et perfekt skihopp. Han klarer også å sette et fint nedslag. Kombinasjonen førte til at vi tok det. Det er fantastisk når det skjer, forteller Norge-treneren.

Stöckl legger til at han føler han kunne ta en slik avgjørelse fordi han vet han har hele laget i ryggen - uavhengig av hvordan det hadde gått.

Granerud var selv meget godt fornøyd med hvordan både Stöckl og han løste det avgjørende sistehoppet.

- Jeg har ikke ord til å beskrive hvor bra det hoppet kjentes ut, sier Granerud til NRK.

- Han er en maskin



Johansson hyller nå Granerud for bragden.

- Det er artig å følge med på han om dagen. Han er en maskin, sier Johansson til NRK.

- Dette er helt rått. Vi vet at vi er et sterkt lag. I dag er det fighting og vi visste at det kunne bli fighting, men så kommer Granerud med det siste hoppet der fra bom ti og viser hva han er lagd av. Du ser at det oser selvtillit av ham, forteller Johansson.

11,1 poeng bak etter første omgang

Konkurransen var imidlertid lenge jevn og ved pause lå Norge 11,1 poeng bak tyskerne.

Da hadde Tande landet på 227,5 meter, Forfang på 217 meter, Johansson på 220 meter og Granerud på 235 meter.

Tyskland var imidlertid best i den første omgangen og verdensmester Karl Geiger imponerte spesielt med omgangens lengste svev på 238 meter.

Knust Forfang



I andreomgangen så tyskerne ut til å stikke fra Norge da Forfang ikke fikk det helt til å stemme med et hopp på 202,5 meter. Tyske Pius Paschke svarte med 223,5 meter og sikret laget et godt utgangspunkt før de siste to hoppene.

Forfang var tydelig skuffet etter hoppet og slang fra seg utstyrssekken sin i sinne nede ved sletten i Planica.

Tromsø-hopperen fikk imidlertid se Johansson lande på 229,5 meter og senere Granerud på 234,5 meter.

Dermed kunne Forfang puste lettet ut. Han var imidlertid fortsatt preget da han snakket med NRK etter at gullet var sikret.

- Det er kjekt å få være med på lasset. Eneste grunnen til at jeg føler meg som en vinner i dag er fordi jeg er på verdens beste lag. Det er godt, men det er veldig mye følelser i dag, sier Forfang med tårer i øynene.

Han fryktet at han hadde ødelagt for laget, men til slutt holdt det altså til norsk gull.

- Det er deilig, sier Forfang som tar sitt tredje laggull i skiflyging.

Landslagstrener Stöckl forstår at Forfang ble frustrert, men er tydelig på at han er én av grunnene til at Norge tok gull søndag.

- Hans innsats er én av fire og han har levert til gullmedalje i dag, sier Stöckl.

Hopperne reiser nå videre til Engelberg i Sveits hvor det blir verdenscup neste helg.

