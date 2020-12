Gravid Norendal legger opp

Snowboarderen Silje Norendal (27) venter barn med ishockeykjæresten Alexander Bonsaksen. Hun har bestemt seg for å gi seg som idrettsutøver.

– Jeg er klar for nye utfordringer og ser fram mot å starte et nytt kapittel, sier Norendal i en pressemelding fra Norges Snowboardforbund.

Hun har vært i verdenstoppen i snowboard i en årrekke og har blant annet vunnet fire X Games-gull og to VM-medaljer. Men nå er det stopp etter mye skadetrøbbel.

– Jeg kommer til å savne laget og turene verden rundt. Landslaget er en vanvittig fin gjeng som jeg hatt det mye gøy med. Jeg har ingen planer om å forsvinne fra vintersport og har mye spennende på gang, sier hun.

Norendal pådro seg et komplisert brudd i leggen i forbindelse med US Open i februar. Hun har hatt god framgang siden det, men mer proffkjøring blir det ikke. Norendal sier til NRK at hun bestemte seg for å legge opp allerede i sommer.

Nå venter hun barn med sin forlovede, ishockeyprofilen Alexander Bonsaksen (33).

