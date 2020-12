Xhaka så rødt da Arsenal tapte mot Burnley

Det vil seg ikke for Arsenal for tiden. Søndag kveld ble Burnley for sterke for Mikel Artetas menn.

ARSENAL - BURNLEY 0-1:

Burnley slo Arsenal 1-0 søndag kveld etter et selvmål av Aubameyang i andre omgang.

Tapet mot Burnley betyr at Arsenal nå har gått fem kamper på rad uten seier, hvor fire av de kampene har endt med tap.

- Det føles som bunnen er nådd for Arsenal. Det kan ikke gå verre enn dette her, sier Simen Stamsø Møller om Arsenal etter kampen.

I andre omgang ble Granit Xhaka utvist etter han tok kvelertak på Westwood. Det skjedde etter han først fikk gult kort for en takling på McNeil. I etterkant ble det knuffing og det var da man kunne se på reprisene at sveitseren tok et godt tak rundt halsen til Westwood.

- Problemene tårner seg opp. Sjette røde kortet siden Arteta sin ansettelse. Det er dobbelt så mye som noen andre lag, kommenterte TV 2 sin kommentator Espen Ween.

I TV 2 sitt Premier League-studio var de heller ikke imponert over det Arsenal leverte før pause.

- Ingen stort tegn til bedring fra Arsenal. De spiller mot et lag de skal være mye bedre enn, men de skaper ikke så mye. De burde ha scoret, kunne sånn sett ha ledet, men kunne like gjerne ha ligget under, sa TV 2 sitt ekspert Simen Stamsø Møller i pausen.

- Jeg synes det er lag som viser at de mangler selvtillit. Som mangler tro på det de skal gjøre, som er litt stressa. Kanskje for å vise at de kan, men rytmen ikke det helt store og presisjonen heller ikke all verden, fortsatte han.

Sjansefattig første omgang

Første omgang ble en ganske sjansefattig affære, hvor Arsenal som ventet hadde ballen mest.

Det var også hjemmelaget som kom til den første sjansen. Etter 12 minutter ble det en liten kanonade i Burnley sin sekstenmeter, men det endte til slutt bare med en corner som det ikke ble noe av.

Burnley fikk en stor sjanse til å ta ledelsen noen minutter senere, men Wood traff ikke med hodet på et innlegg, og ballen gikk like til side for mål etter at han i stedet headet med skulderen.

Den tredje store sjansen i første omgang falt til hjemmelaget etter en snau halvtime, men Pope reddet fint etter en avslutning fra Lacazette i sekstenmeteren.

Røde Xhaka

Arsenal kom til flere gode sjanser i starten av andre omgang, men verken Tierney sitt forsøk eller Saka sin avslutning fant veien til mål.

Det mest oppsiktsvekkende som skjedde i andre omgang var det imidlertid Granit Xhaka som stod for. Først fikk sveitseren gult kort for en takling på McNeil, men i etterkant ble det knuffing.

På reprisene så man at Xhaka tok kvelertak på Westwood, og dommer Scott gikk bort til skjermen for å se nærmere på hendelsen. Etter å ha sett situasjonen tok Scott hendene i lomma på nytt og viste det røde kortet til Xhaka.

Arsenal kom til et par sjanser etter Xhaka sitt røde kort, men vondt skulle bli verre for London-klubben.

I det 73. minutt slo Westwood en glitrende corner og Brownhill og Aubameyang gikk i duell på kanten av femmeteren. Spissen var uheldig og headet ballen utagbart inn ved lengste hjørnet til 0-1.

Arsenal hadde ikke annet valg enn å prøve å få inn en utligning, men Saka sitt forsøk tre minutter før slutt ble blokkert unna.

