33-åringen floppet i Liverpool. Nå er han stjerne i La Liga

Iago Aspas har scoret like mange mål som Lionel Messi og Philippe Coutinho til sammen denne sesongen. I kveld får Aspas og Celta Vigo problemer mot nyopprykkede Cadiz.

Den spanske spissen signerte for Liverpool sommer 2013 for drøyt 7 millioner pund. Da hadde Iago Aspas scoret tolv mål og vært involvert i over halvparten av målene til Celta Vigo.

Likevel, ett år etter at han kom til Anfield returnerte han til hjemlandet. Selv om han spilte 14 kamper for Liverpool, forlot han Merseyside uten et eneste Premier League-mål. Han ble stemplet som en flopp.

I 2015 var Aspas tilbake i Celta Vigo, etter et kort og mislykket opphold i Sevilla, og tilbake i favorittklubben har han scoret 95 La Liga-mål på fem og en kvart sesong.

I en alder av 33 år er Liverpool-floppen nest mestscorende i en av Europas beste ligaer så langt denne sesongen. Han har scoret seks mål på tolv kamper. Det er mer enn store profiler som Lionel Messi, Philippe Coutinho og Karim Benzema. Kun Real Sociedads Mikel Oyarzabal har scoret flere må enn den tidligere Liverpool-spilleren.

Spansk, La Liga. Nyopprykkede Cadiz har tatt La Liga med storm, og sist helgens 2-1-seier til El Submarino Amarillo mot Barcelona er det største fotball-sjokket i La Liga så langt denne sesongen.

Den overraskende Cadiz-seieren gjorde at laget klatret opp til femteplass på tabellen, og de har kun tre poeng opp til en topp fire-plassering.

Laget til Álvaro Cervera har ikke bare tatt skalpen til Barca. Nykommeren vant også 1-0 på bortebane mot Real Madrid. De har vunnet fire av seks bortekamper. Det eneste bortetapet så langt kom mot Atletico Madrid (0-4).

Gammel City-spiller hjelper Cadiz

Cadiz har blåst liv i karrieren til en annen spanjol som mislyktes i Premier League. Alvaro Negredo ble hentet til Manchester City fra Sevilla for rundt 250 millioner kroner, men havnet etter hvert ute i kulden og ble solgt. Nå skal mannen som er rukket å bli 35 år hjelpe nyopprykkede Cadiz. Han scoret sitt tredje mål på ni kamper da han ble matchvinner mot Barcelona sist helg.

Vi tror Negredo og Cadiz også kan stelle i stand problemer for Celta Vigo. Laget fra Galicia har hatt en forferdelig start på sesongen. De vant kun én av de ti første ligakampene, men etter to strake seire har de klatret over nedrykksstreken.

Celta Vigo sto med tre hjemmetap på rad før de sist helg slo Granada 3-1 på Estadio de Balaídos. 1,67 i odds på et hjemmelag som ikke har overbevist i sesongstarten er for tynt. Denne kampen kan bli jevn, veldig jevn. Vi tror Cadiz kan få med seg ett poeng fra Galicia mandag. Oddsen på uavgjort er 3,30.

