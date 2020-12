Bodø/Glimt avrunder jubelsesongen med tre nye poeng

Bodø/Glimt har vunnet samtlige 14 hjemmekamper så langt denne sesongen og er for lengst seriemester. Vi tror de avslutter med stil i kveld og lanserer den suverene seriemester som et av holdepunktene på lørdagskupongen.

Det er to kamper fra Eliteserien, tre kamper fra Premier League og sju kamper fra Championship på lørdagskupongen denne uken.

Bonuspotten er nå oppe i 3,1 millioner kroner og innleveringsfristen er klokka 15:55.





1. Bodø/Glimt - Viking

Siste serierunde. Denne kampen er flyttet fram tre dager ettersom ingen av de to lagene har noe avgjørende å spille for. Bodø/Glimt har slått alle rekorder i 2020 og er for lengst seriemester i Eliteserien for første gang i klubbens historie. De har utrolige 25-3-1 og 78 poeng før lørdagens serieavslutning og passerte 100 scoringer i 4-0 seieren borte over FK Haugesund sist. Feilfrie 14-0-0 hjemme på Aspmyra før jubelsesongen nå skal avsluttes. De vant tilsvarende oppgjør 2-1 i fjor og slo Viking 4-2 i Stavanger i det omvendte møtet mellom lagene i serieåpningen i midten av juni. Moe og Boniface er begge uaktuelle grunnet skade.

Viking har seks strake kamper uten tap (4-2-0) og kommer fra 2-2 hjemme mot Vålerenga for én drøy uke tilbake i en kamp de lå under 0-2. Etter fire strake seire har det blitt to poengdelinger på rad for Bjarne Berntsen, som her takker av som Viking-trener. De er nummer seks med 44 poeng før serieavslutningen og ender enten på 6. eller 7. plass uansett resultat her. 5-4-5 borte. Hove og Furdal er begge ute, mens midtstopper Andresson gikk av med en smell sist.

Vi tror Bodø/Glimt avslutter jubelsesongen med stil og spiller H i Bodø. Det er lite som tyder på at Glimt skal snuble her mot et bortelag uten all verden å spille for.

2. Odd - Strømsgodset

Dette er nest siste serierunde for disse to - som begge avslutter sesongen førstkommende tirsdag, henholdsvis med bortekamp mot Brann og hjemmekamp mot Stabæk. Odd ledet 1-0 hjemme mot Molde onsdag kveld, men tapte til slutt 1-4 og har bare tatt ett av ni mulige poeng etter at de kom i gang igjen etter den ufrivillige koronapausen. De ligger på 7. plass med 43 poeng når to kamper gjenstår og er inne i en hektisk periode med mange kamper før sesongen snart avsluttes. 8-2-4 hjemme i Skien. De kan fortsatt klatre to plasseringer, men håpet om Europacup er nå helt ute. Semb er som kjent ute, mens Joshua Kitolano, Nordkvelle og Hoff alle sto over onsdag og det er usikkert om de rekker denne. Det omvendte møtet mellom disse to lagene tidlig i sesongen endte med 1-0 seier til Strømsgodset i Drammen.

Strømsgodset ligger utsatt til på 13. plass med 28 poeng, men med seier i Skien i kveld er plassen berget og laget kan spille helt uten press hjemme mot Stabæk i serieavslutningen kommende tirsdag. Det skiller i øyeblikket ett poeng ned til Start på kvalik, mens det er fire ned til Mjøndalen på direkte nedrykk, så i aller verste fall kan det bli kvalifisering på Henrik Pedersens mannskap. De snudde ei vond rekke på kamper uten seier da fortapte Aalesund ble slått 4-1 borte i forrige uke og har nå 3-4-7 på utebane før årets siste bortekamp. Gunnarsson er tilbake her, men Parr sliter med skade og Tokstad måtte forlate banen tidlig med en smell sist.

Odd har sett slitne ut i det siste og vil nok helst komme i mål med sesongen nå. Det vil ikke overraske oss om et uthvilt Strømsgodset vinner denne og berger plassen allerede i kveld. Det blir helgardering - HUB.

3. Newcastle - Fulham

De tre neste kampene er hentet fra Premier League der det hektiske juleprogrammet nå nærmer seg for alvor. Tilsvarende møte her for to sesonger siden sist Fulham var oppe endte målløst i en kamp som ble spilt for ganske så nøyaktig to år tilbake. Newcastle er tilbake i aksjon igjen nå etter en liten ufrivillig koronapause. De slo svakt plasserte West Bromwich 2-1 hjemme sist helg før de tapte målfesten borte mot Leeds 2-5 onsdag kveld. De ligger dermed på 14. plass med 17 poeng før denne runden og har én kamp til gode på flere av de andre lagene i ligaen. Dubravka, Dummett, Lascelles og Saint-Maximim er alle på skadelista, men duoen Schär og Manquillo begge er på vei tilbake etter å ha vært smittet av koronaviruset.

Fulham spilte 0-0 hjemme mot Brighton onsdag kveld, tre dager etter at de holdt Liverpool til 1-1 hjemme på Craven Cottage. Det betyr at London-klubben nå er oppe på 17. plass og trygg grunn med sine ni poeng, men har to kamper mer spilt enn Burnley som har svakere målforskjell. 2-3-8 er fasiten på de første 13. Tete og Kongolo er fortsatt ute, mens Decordova-Reid er usikker.

Vi tror Newcastle reiser seg etter stortapet i midtuka og spiller H på 96-rekkeren. På det største kupongforslaget halvgarderer vi med HU.

4. Everton - Arsenal

Det endte 0-0 her sist sesong i en kamp som ble spilt for ganske så nøyaktig ett år siden, mens Arsenal vant det motsatte oppgjøret 3-2 i slutten av februar. Everton har to strake seire, 1-0 hjemme over Chelsea og 2-0 borte over Leicester, og er nå oppe på 5. plass med 23 poeng etter 13 runder (7-2-4) og har fått en finfin start under Ancelottis ledelse. Allan, Digne, Delph, James Rodriguez og Gbamin er alle ute med skade, mens lagkaptein Coleman er tilbake til denne.

Arsenal berget 1-1 hjemme mot Southampton med ti mann onsdag kveld etter at Gabriel ble utvist, men har fått en tung start på sesongen og er helt nede på 15. plass med 14 poeng i øyeblikket. 0-2-4 på de siste seks er skrekkelige tall for Artetas mannskap. Sist helg røk de 0-1 hjemme mot Burnley. Både Gabriel og Xhaka soner, mens Bellerin, Partey og Martinelli er ute med skade.

Stoler ikke helt på Everton, selv om Arsenal har sett svake ut i det siste. HU på det minste forslaget, mens det blir HUB på 432-rekkeren.

5. Southampton - Manchester City

Tilsvarende møte forrige sesong endte 1-0 i en kamp som ble spilt så seint som i juli da sesongen startet opp igjen. Southampton har kommet veldig godt i gang med inneværende sesong og kommer fra 1-1 borte mot Arsenal onsdag kveld etter at de vant de to foregående. Sist helg slo de tabelljumbo Sheffield United 3-0 hjemme på eget gress og ligger helt oppe på 3. plass med 24 poeng før helgens runde. Stiller trolig skadefritt.

Manchester City har ikke sett ut som noen tittelkandidat så langt denne sesongen. Guardiolas mannskap ligger nede på 8. plass med 20 poeng så langt, åtte poeng bak serieleder Liverpool, men har riktignok én kamp til gode på topplagene. Tirsdag skuffet de med å spille 1-1 hjemme mot svakt passerte West Bromwich etter det målløse Manchester-derbyet mot United tre dager i forveien. Garcia og Zinchenko mangler, ellers ser det greit ut før det hektiske juleprogrammet nå tar fatt. Aguero er fortsatt ikke helt friskmeldt og starter muligens på benken.

Det er kanskje skummelt å stole blindt på denne Manchester City-utgaven, men dersom laget skal henge med i toppen må denne vinnes. Vi sjanser på B.

6. Birmingham - Middlesbrough

De sju siste kampene er hentet fra nivå to i Championship. Det endte 2-1 her sist sesong, mens det ble 1-1 da lagene møttes i Middlesbrough. Birmingham kommer fra to strake tap og ligger på 17. plass med 22 poeng når sesongen i Championship begynner å nærme seg halvspilt. Onsdag røk de 2-3 borte mot et godtgående Cardiff-lag.

Middlesbrough er på 7. plass med 30 poeng og har to strake trepoengere med seg i bagasjen til Birmingham lørdag. Onsdag slo de Luton 1-0 på hjemmebane etter at de slo Millwall med klare 3-0 på eget gress sist helg. To poeng skiller nå opp til en Play Off-plass.

Tror det skal holde med UB i kamp seks, men på det største kupongforslaget så helgarderer vi med HUB.

7. Brentford - Reading

Toppkamp mellom nummer seks og fem på tabellen. Det endte 1-0 her sist sesong, mens Brentford vant hele 3-0 da de gjestet Reading i sommer. Brentford har nå ti kamper uten tap og 4-6-0 på sine siste ti. Tirsdag ble det 1-1 borte mot Watford, noe som plasserer laget på 6. plass med 32 poeng før dette oppgjøret.

Reading er nummer fem med 33 poeng og kommer fra 1-2 tap hjemme mot serieleder Norwich onsdag kveld. De står med 2-1-2 på sine siste fem og tapte begge de to innbyrdes oppgjørene mot Brentford forrige sesong.

Det er langt mellom holdepunktene på lørdagskupongen denne uken, men vi tar en liten sjans og tror formsterke Brentford gjør jobben. H.

8. Huddersfield - Watford

Dette er klubbenes første møte siden april 2019, da endte det 1-2 her da begge disse to spilte i Premier League. Huddersfield har nå spilt på nivå to i Championship de to siste sesongene og befinner seg på en noe beskjeden 14. plass med 25 poeng i øyeblikket. 7-4-8 har det blitt til nå og ett poeng på de siste to etter at de foregående begge endte med seier. Onsdag spilte de 0-0 borte mot Coventry.

Watford henger med i toppen og ligger på 3. plass med 34 poeng etter tirsdagens 1-1 forestilling hjemme mot Reading som jakter like bak på tabellen. Faktum er at de tre lagene som rykket ned fra Premier League i sommer; Watford, Bournemouth og Norwich nå innehar de tre øverste plassene i Championship. Det skiller tre poeng opp til Bournemouth på direkte opprykk før denne runden.

Litt sånn typisk UB-kamp dette. Watford med 9-7-3 så langt.

9. Luton - Bournemouth

Dette er faktisk klubbens første møte i ligasammenheng siden 2009 da klubbene møttes på nivå fire i League Two. De møttes dog i FA Cupen i januar i år og da vant Bournemouth 4-0 på eget gress. Luton har 26 poeng etter 19 kamper og ligger med det på 13. plass. De slo Preston 3-0 hjemme sist helg, før de kom ned på jorda igjen i midtuka da laget røk 0-1 borte mot Middlesbrough.

Bournemouth er nummer to med 37 poeng og har med et kommet godt i gang med sesongen og jakten på en snarlig retur til det øverste selskap. De har pene 3-1-0 på sine siste fire og kommer fra 1-0 hjemme over Wycombe tirsdag, lagets andre strake seier.

Vi stoler på tabelltoer Bournemouth lørdag, selv om Luton borte slett ikke er noen enkel oppgave i denne ligaen. Et sted må man ta noen sjanser. B.

10. Millwall - Nottingham

Millwall er det laget i Championship som har spilt fleste uavgjort med sine ni etter 19 runder (5-9-5). Etter det klare 0-3 nederlaget borte mot Middlesbrough sist helg, slo de tilbake og tok en etterlengtet trepoenger tirsdag da Bristol City ble slått 2-0 borte på Ashton Gate. 2-2 her forrige sesong. De ligger på 15. plass med 24 poeng før denne runden.

Nottingham var inne i en vond periode med 0-1-6 på sju kamper helt til tabelljumbo Sheffield Wednesday ble slått 2-0 hjemme på City Ground i det viktige bunnoppgjøret tirsdag kveld denne uken. De er dermed på 21. plass med 16 poeng og i skrivende stund på riktig side av nedrykksstreken.

Det virker fornuftig at Millwall blir favoritter hjemme på The Den, men London-klubben spiller altfor mye uavgjort til at de vi kan stole fullt og helt på de. HU i kamp ti.

11. Rotherham - Derby

Rotherham har tapt fire av sine siste fem (1-0-4) og kommer fra 1-2 borte mot Blackburn på Ewood Park onsdag kveld. Det plasserer de nyopprykkede på 20. plass med 16 poeng i øyeblikket. Det er kun målforskjellen som skiller ned til Derby under streken. Tilsvarende møte for to sesonger siden sist vertene var oppe på nivå to endte 1-0 i september 2018.

Etter en grusom sesongstart har Derby våknet til liv for alvor. 2-4-0 og seks strake kamper uten tap er fasiten for laget som nå har 16 poeng på 19 kamper og kun målforskjellen opp til sikker mark etter onsdagens sterke 2-0 seier hjemme over Swansea. Med seier i denne klatrer de for første gang opp på trygg grunn.

Vi gir tillit til et Derby-lag i medvind i denne nøkkelkampen i bunnstriden. B.

12. Stoke - Blackburn

Stoke spiller kvartfinale i ligacupen kommende midtuke hjemme mot Tottenham og er inne i en hektisk periode med mange kamper. De ligger på 8. plass med 30 poeng i ligaen og har kommet langt bedre i gang med inneværende sesong enn den forrige. Tirsdag ble det 0-0 borte mot QPR, lagets andre strake poengdeling. 1-2 her sist sesong, mens det endte 0-0 da de møttes i Blackburn noen måneder senere i februar like før koronautbruddet.

Blackburn sto med to strake tap før svakt plasserte Rotherham ble slått 2-1 på hjemmebane onsdag kveld. Ligger dermed på 11. plass med 28 poeng og passerer Stoke dersom det skulle bli full pott i ettermiddag.

Sjanser litt på UB, men denne er helt åpen så de som velger å spare kryss andre steder helgarderer denne.

Sportspills 96-rekker:

1. Bodø/Glimt - Viking H

2. Odd - Strømsgodset HUB

3. Newcastle - Fulham H

4. Everton - Arsenal HU

5. Southampton - Manchester City B

6. Birmingham - Middlesbrough UB

7. Brentford - Reading H

8. Huddersfield - Watford UB

9. Luton - Bournemouth B

10. Millwall - Nottingham HU

11. Rotherham - Derby B

12. Stoke - Blackburn UB





Sportspills 432-rekker:

1. Bodø/Glimt - Viking H

2. Odd - Strømsgodset HUB

3. Newcastle - Fulham HU

4. Everton - Arsenal HUB

5. Southampton - Manchester City B

6. Birmingham - Middlesbrough HUB

7. Brentford - Reading H

8. Huddersfield - Watford UB

9. Luton - Bournemouth B

10. Millwall - Nottingham HU

11. Rotherham - Derby B

12. Stoke - Blackburn UB