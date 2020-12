Celtic tar sin første tittel for sesongen

Celtic er ute av Europaligaen og ligger langt bak byrival Glasgow Rangers på tabellen i hjemlig liga, men de kan få seg en aldri så liten opptur søndag når Hearts fra nivå to venter i den skotske FA Cup-finalen.

Det er tre kamper fra Premier League, én kamp fra skotsk FA Cup, to kamper fra Bundesliga og til slutt seks kamper fra Italiensk Serie A på søndagskupongen denne uken.

Bonuspotten er nå oppe i x,x millioner kroner og innleveringsfristen er klokka 14:55.





1. Tottenham - Leicester

Tottenham tapte toppkampen borte mot Liverpool på overtid onsdag kveld (1-2) og måtte dermed gi fra seg tabelltoppen i Premier League. De ligger nå på 2. plass med 25 poeng, tre poeng bak nettopp Liverpool før denne runden, og står med 2-2-1 på sine siste fem. Tilsvarende møte forrige sesong endte 3-0 i en kamp som ble spilt så seint som i juli i år. Lamela og Tanganga er begge ute, det samme er trolig også Gareth Bale.

Leicester røk 0-2 hjemme mot et godtgående Everton-lag onsdag og er med det nede på 4. plass med 24 poeng etter at de to foregående begge ble vunnet. De har 8-0-5 så langt, to seire og tre tap på de fem siste og fortsatt til gode å spille uavgjort inneværende sesong. Soyuncu, Pereira og Amartey er bekreftet ute, men både Evans og Castagna er tilbake her.

Tror Tottenham reiser seg etter smellen på Anfield sist og slår et ustabilt Leicester-lag på hjemmebane. En H.

2. Manchester United - Leeds

Klart for en real klassiker på Old Trafford søndag kveld. Dette er for øvrig første gang disse to klubbene møtes i ligasammenheng februar 2004 sist gang Leeds var oppe. Manchester United snudde 0-1 til 3-1 og vant til slutt 3-2 borte over tabelljumbo Sheffield United torsdag kveld i en kamp der de tidvis viste fram strålende kontringsfotball. Er nå oppe på 6. plass med 23 poeng og har i tillegg én kamp til gode på lagene foran seg. Jones og Rojo er begge ute, mens Cavani er usikker for manager Solskjær.

Leeds vant målfesten hjemme mot Newcastle onsdag i en kamp som til slutt endte 5-2 i hjemmelagets favør. Det plasserer nykommeren på 13. plass med 17 poeng etter at de to foregående kampene begge endte i tap, borte mot Chelsea og hjemme mot West Ham. Llorente, Berardi, Forshaw og Koch er fortsatt ute.

Manchester United med solide 5-1-0 på sine siste seks i ligaen. Vi tror de vinner prestisjeduellen mot Leeds og spiller H på søndagskupongen.

3. West Bromwich - Aston Villa

Klart for lokaloppgjør i Birmingham. West Bromwich ble den første klubben i Premier League denne sesongen som kvittet seg med manageren da Slaven Bilic måtte gå onsdag denne uken. Inn porten har Sam Allardyce kommet - dagen etter at laget spilte 1-1 borte mot selveste Manchester City! De ligger på nest siste plass med sju poeng når Allardyce nå tar fatt på jobben etter 1-4-8 så langt og har tre poeng opp til Burnley på trygg grunn. Sist disse to klubbene møttes var i Championship for to sesonger tilbake. Townsend, Pereira, Bartley, Robson-Kanu og Field mangler for hjemmelaget i denne.

Aston Villa måtte gå målløse av banen i 0-0 kampen hjemme mot Burnley torsdag kveld og har dermed to dager mindre restitusjon til denne kontra vertskapet. De ligger som nummer elleve med 19 poeng, men har både én og to kamper mindre spilt enn de øvrige. 2-2-1 siste fem etter at laget innledet sesongen strålende, som mange kanskje husker. Cash og Douglas Luiz returnerer, mens Konsa og Barkley også trolig er tilbake til denne. Trezeguet og Wesley er ute.

Det er nok neppe noe gunstig tidspunkt å møte WBA på nå for Villa. Det blir UB på 96-rekkeren og HUB på det største kupongforslaget.

4. Hearts - Celtic

Finale i den skotske FA Cupen. Spilles på Hampden Park. Hearts spiller til daglig på nivå to i skotsk Championship der laget topper tabellen med seks seire og ett tap etter sju kamper. Sist de var i aksjon slo de bunnlaget Queen Of South hele 6-1 på hjemmebane for én uke tilbake. I semifinalen ble det 2-1 seier over byrival Hibernian i en kamp som ble spilt for snart to måneder siden.

Celtic har utrolige 38 FA Cup-titler og ni ligamesterskap på rad, men denne sesongen ser det langt mørkere ut for Moi, Ajer co. selv om de kan bokføre sesongens første tittel her. De ligger 16 poeng bak Rangers allerede, men har riktignok tre kamper til gode og kan kutte forspranget en del. Sist helg ble det 2-0 hjemme over Kilmarbock, mens de slo ut Aberdeen i semifinalen av denne turneringen.

Vi tror Celtic fikser dette og tar FA Cup-tittelen. En B i kamp fire.

5. Freiburg - Hertha Berlin

De to neste kampene er hentet fra Tysk Bundesliga. Det endte 2-1 her sist sesong, mens Hertha Berlin vant 1-0 i det omvendte møtet på hjemmebane. Freiburg har nå fire strake kamper uten tap (2-2-0) og ligger på 11. plass med 14 poeng når tolv runder av Bundesliga nå er unnagjort. Onsdag slo de bunnlaget Schalke 2-0 borte, lagets andre strake seier. Haberer, Flekken, Keitel, Itter og Kubler er alle på fraværslista.

Hertha Berlin, med Rune Jarstein på benken, kommer fra to strake uavgjort og ligger plassen bak Freiburg med ett poeng mindre. De har 1-3-0 på sine siste fire og spilte 0-0 hjemme mot Mainz tirsdag kveld sist de var i aksjon. Lowen, Cordoba og Ascacibar mangler.

En vidåpen affære i Freiburg. Det blir HUB på begge forslag.

6. Wolfsburg - Stuttgart

Wolfsburg er nummer fem med 21 poeng og hadde faktisk 5-6-0 på de første elleve helt til laget tapte 1-2 borte mot Bayern München onsdag kveld i en kamp de faktisk ledet 1-0. De har 4-1-1 på sine siste seks og er godtgående om dagen, selv om det nå er sju poeng opp til Bayer Leverkusen som topper poenget foran Bayern München og Leipzig. Det endte 2-0 her for to sesonger siden sist Stuttgart var oppe. Steffen, Malli og Mehmedi er alle ute her.

Stuttgart er tilbake i det gjeve selskap etter én sesong nede på nivå to og har kommet godt i gang med sesongen. Laget befinner seg på en finfin 7. plass med 18 poeng før denne og har kun to tap på de første tolv: 4-6-2. Pene 2-1-0 er fasiten på de siste tre. Tirsdag ble det 2-2 hjemme mot Union Berlin. Cisse, Al Ghaddioui, Thommy, Karazor og Awoudja mangler hos gjestene fra Stuttgart.

Naturlig at Wolfsburg blir favoritter hjemme på eget gress, men vi tør aldri å utelukke U`en når disse to er i aksjon. HU i kamp seks.

7. Sassuolo - Milan

De seks siste kampene er hentet fra Italiensk Serie A. Tilsvarende møte forrige sesong endte 1-2, mens det ble målløst da lagene møttes i Milano like før jul i fjor. Sassuolo var en positiv overraskelse sist sesong og har også kommet godt i gang med denne der de ligger på en finfin 6. plass med 23 poeng i øyeblikket. Fem poeng opp til gjestene som topper. De har 1-2-0 på sine siste tre og kun ett tap på de fem siste. Onsdag spilte de 1-1 borte mot Fiorentina. Romagna er ute, ellers ser det greit ut.

Milan topper Serie A med 28 poeng og er fortsatt ubeseiret ette 8-4-0 på sine første tolv. Ett poeng skiller ned til byrival Inter, mens det er fire ned til sist sesongs mestere Juventus. Etter en solid start der åtte av de ti første alle ble vunnet, har det nå blitt to strake poengdelinger for Jens Petter Hauge og hans lagkamerater: Onsdag spilte de 2-2 borte mot Genoa, samme resultat som i hjemmekampen mot Parma for én uke tilbake. Kjær, Gabbia og Bennacer er bekreftet ute, mens en Zlatan-retur skal være like rundt hjørnet.

Helt greit at Milan er favoritter på utebane, men vi tør ikke spille uten U`en her. UB fra oss.

8. Inter - Spezia

Etter en imponerende rekke med fem strake seire er nå Inter oppe på 2. plass med 27 poeng, ett poeng bak byrival Milan som fortsatt topper Serie A. De kommer fra 1-0 hjemme over Napoli i storkampen onsdag kveld. Dette er for øvrig første gang disse to klubbene møtes i ligasammenheng. Vidal, Vecino, Nainggolan, Pinamonti og Sanchez er alle ute. I tillegg så er Brozovic tvilsom.

Nyopprykkede Spezia er nummer 16 på tabellen med elleve poeng etter 2-5-5 så langt og har nå fem strake uten seier: 0-3-2. Onsdag ble det 2-2 hjemme mot Bologna etter at de to foregående begge endte med tap. Mattiello, Galabinov, Zoet, Ramos og Capdradossi er alle ute hos bortelaget.

Vi tror Inter fikser dette og blir et av holdepunktene på søndagskupongen. H.

9. Cagliari - Udinese

Tilsvarende møte sist sesong endte 0-1 i en kamp som ble spilt i juli i år, mens Udinese vant 2-1 hjemme i en kamp som ble spilt for ganske så nøyaktig ett år siden. Cagliari er nummer tolv med 13 poeng, poenget bak Udinese, etter 3-4-5 til nå. Formen siste fem viser 0-3-2 og fem strake uten seier. De kommer fra 0-0 borte mot Parma i midtuken. Luvumbo er usikker. Fra før er Ounas, Lykogiannis, Tripaldelli og Walukiewicz borte.

Udinese befinner seg på 10. plass med 14 poeng og viser langt bedre form enn hva tilfellet er hos vertene. De har fem strake uten tap og 3-2-0. Onsdag skuffet de kanskje litt med 0-0 hjemme mot tabelljumbo Crotone etter at de tre foregående alle endte i full pott og seier. Ingen nye fravær.

Tror det skal holde med UB, men på det største forslaget helgarderer vi - HUB.

10. Benevento - Genoa

Det endte 1-0 her sist Benevento var oppe i Serie A i 17/18-sesongen. Hjemmelaget ligger på 15. plass med tolv poeng og har fem poeng ned til gjestene under streken i øyeblikket. Fire på rad uten seier, mens tre av de har alle endt med poengdeling og tirsdag ble det 1-1 hjemme mot Lazio. Maggio, Caldirola og Schiatterella mangler.

Genoa er tredje sist med sine sju poeng og har nå tre poeng opp til Fiorentina på sikker mark. Har svake 0-4-6 på de siste ti, men fikk med seg ett poeng fra hjemmemøtet med serieleder Milan i midtuka. Pandev, Zapata, Zappacosta, Marchetti, Cassata og Biraschi er alle borte her.

Genoa ser svake ut. Det blir H på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren.

11. Atalanta - Roma

Nummer åtte mot nummer fire. Det endte 2-1 her sist sesong. Atalanta er videre fra gruppespillet i Champions League, men i hjemlig serie har de variert litt mer denne høsten og vinteren sammenlignet med sist sesong da de bøttet inn mål og lenge var med i tittelkampen. De er nummer åtte i øyeblikket med 18 poeng og står med 1-3-1 på de siste fem. Onsdag spilte de 1-1 borte mot den regjerende mester Juventus. Toloi, Pasalic og Caldara er ute.

Roma slo Torino 3-1 hjemme så seint som torsdag kveld og har dermed 2-1-0 på de siste tre og har klatret opp på 4. plass med 24 poeng, fire bak Milan som topper. Santon, Pastore og Zaniolo er fortsatt på fraværslista.

Det blir HU i kamp elleve, men for de som har råd og går tynnere andre steder kan helgarderingen absolutt være et alternativ her isteden.

12. Lazio - Napoli

En liten godbit avslutter. Lazio tok seg videre sammen med Borussia Dortmund fra sin gruppe i Mesterligaen, men i Serie A har det gått litt tyngre for de lyseblå fra hovedstaden. Laget er på 9. plass med 18 poeng før denne runden og kommer fra 1-1 borte mot Benevento tirsdag kveld. Det endte 1-0 her sist sesong. Fares, Lucas, Lulic, Acerbi, Proto og Muriqi er alle ute.

Napoli har åtte seire og fire tap så langt og ligger med det på 5. plass med 23 poeng. Etter tre strake seire, kom de ned på jorda onsdag kveld i toppoppgjøret borte mot Inter (0-1). Mertens, Insigne og Osimhen er alle trolig ute også her.

Vi er fullt klar over at Napoli fortsatt har til gode å spille uavgjort denne sesongen, men det er en tid for alt. Vi gambler litt og tror på en tett og jevn duell. U.

Sportspills 96-rekker:

1. Tottenham - Leicester H

2. Manchester United - Leeds H

3. West Bromwich - Aston Villa UB

4. Hearts - Celtic B

5. Freiburg - Hertha Berlin HUB

6. Wolfsburg - Stuttgart HU

7. Sassuolo - Milan UB

8. Inter - Spezia H

9. Cagliari - Udinese UB

10. Benevento - Genoa H

11. Atalanta - Roma HU

12. Lazio - Napoli U





Sportspills 432-rekker:

1. Tottenham - Leicester H

2. Manchester United - Leeds H

3. West Bromwich - Aston Villa HUB

4. Hearts - Celtic B

5. Freiburg - Hertha Berlin HUB

6. Wolfsburg - Stuttgart HU

7. Sassuolo - Milan UB

8. Inter - Spezia H

9. Cagliari - Udinese HUB

10. Benevento - Genoa HU

11. Atalanta - Roma HU

12. Lazio - Napoli U