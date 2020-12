James Corden slaktes: – Det florerer av homofile stereotyper

Ikke alle er fornøyde med James Cordens prestasjoner.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Før helgen ble Netflix-filmen «The Prom» sluppet, der Meryl Streep (71), Nicole Kidman (53), Andrew Rannells (42) og James Corden (42) alle er tildelt hver sin Broadway-karakter.

De fire, som alle brått er blitt arbeidsledige, reiser til en småby i Indiana for å hjelpe en lesbisk tenåringsjente som ikke får lov til å ta med seg jentekjæresten sin på skoleballet.

Men selv om filmen i utgangspunktet ønsker å fortelle og formidle at alle mennesker har rett til å elske hvem de vil, er det flere som er misfornøyd med enkelte av filmkarakterene.

Enkelte mener nemlig at Cordens karakter, homofile Barry Glickman, lener seg på homofile stereotyper, skriver UniLad.

– Skulle vært utestengt

«The Prom roper høyt om toleranse, men lar James Corden spille ut homofile stereotyper ved hver anledning som byr seg. Er det noen som får dette til å stemme?» spør Zack Sharf, nyhetsredaktør i anmeldernettstedet IndieWire, på Twitter.

Også flere andre mediepersonligheter går hardt ut på Twitter, deriblant Matt Donnelly fra Variety. Han er positiv til filmens budskap, men er enig med Sharf om at «homofile stereotyper florerer» gjennomgående i Netflix-filmen.

Også AwardsWatch-grunnlegger Erik Anderson er enig.

«Den store nedturen er James Corden. Fremstillingen hans av en homofil mann er usmakelig og støtende – den verste på lang tid. Det er så forferdelig ille», skriver han, ifølge UniLad.

«James Corden skulle vært utestengt fra The Prom», lyder Richard Lawsons overskrift i Vanity Fair.

Corden selv har ikke kommentert kritikken, men han har i et tidligere intervju med Metro uttalt at han er stolt over egen innsats og takknemlig for regissør Ryan Murphys (55) støtte.

– Jeg vil for alltid være takknemlig for støtten hans. Måten han ledet meg gjennom det på. Som regissør. Som venn. Som en homofil mann. Jeg verdsetter de dagene, sa Corden.

– Skjerp deg

Også Tyra Banks (47) har måttet tåle mye kritikk på Twitter det siste døgnet.

I et nå slettet innlegg skrev nemlig den tidligere supermodellen at hun hadde bestilt den samme middagen med hjemlevering fra flere ulike restauranter for å finne ut hvem av dem hun likte best.

Det fikk flere til å rase, ifølge Mirror.

Innlegget er som nevnt blitt slettet i ettertid, men den britiske avisen rakk å få med seg noen reaksjoner - som siden har forsvunnet med det opprinnelige innlegget.

Der var det blant annet flere som mente Banks' innlegg var «tonedøvt» med tanke på situasjonen vi nå er i. Mens enkelte påpekte at altfor mye mat blir kastet verden over, skrev andre at mange sliter økonomisk som følge av koronapandemien.

«Dette minner oss på at pandemien og den økonomiske krisen kun rammer de fattige. De rike lever sitt normale liv», lød en av reaksjonene.

«25.000 mennesker dør av sult hver dag», skrev en annen, mens en tredje ba supermodellen «lese rommet» og «skjerpe seg».

Banks har selv ikke kommentert kritikken, men hun har åpenbart fått den med seg ettersom innlegget er borte.

