Juul fikser julecashen til lunsj

Svært spennende V4-omgang med MYE snadder! Bongene våre i lunsjen har et stort potensial! Du blir vel med på moroa?

Lerum med topptips til Halmstad 12. desember - Kr.1 764 ble til Kr.10 631

Denne lørdagskvelden ble det igjen servert meget sterke V65-vurderinger, og den store V65-bongen til Kr.1 764 satt som den skulle. Thai Lannister (37%) innfridde som kveldens beste banker, mens Domingoa (11%) slo til som en herlig godbit.



Lerum med V65-trøstegevinst på Kloster 10. desember - Kr.3 000 ble til Kr.21 498

Det ble som ventet svært vrient på Klosterskogen torsdag, og heller ikke undertegnede greide 6-riktige i den uløselige omgangen. På de største bongene på Eksperten (fire andeler a Kr.750) og systemet (ti andeler a Kr.400) ble det imidlertid to femmere, og dermed en SOLID TRØST. Utbetalingen for disse ble Kr.21 498.

Jägersro byr på en svært spennende V4-omgang i lunsjen tirsdag, og dette er en omgang vi liker skarpt. Våre litt større bonger er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 11 Champions Peak – Var positiv i kulissene nest sist, mens den avsluttet i overlydsfart sist. Er rett og slett mye bedre enn raden, og ligger virkelig i skorpen. Har grunnlagsmessig en OK oppgave foran seg, og blir det bare litt tempo så duger den. Prøves som et helfrekt objekt i et spennende innledningsløp.

V4-2 : 9 Explosive Peak – Er feltes klart beste hest, og den har normalt en stor sjanse i et løp som dette om alt går riktig for seg. I løpet sist satt 3 Eureka Downs i tet, og kjørte i krabbetempo. Den trakk seg på oppløpet, mens vår ide avsluttet meget sterkt, og kom til mål med krefter igjen. Nå blir det et helt annet tempo, og da blåser vel Explosive Peak ned denne billige gjengen?

V4-3 : 7 Tiger Face – Kan være helt klink her, og den må være svært spillbar. Står med en rad som gjør at han kanskje hadde passet bedre på Bro Park, men her må man ikke la seg lure. Var på vei til å gjøre et helsvett løp sist hvor den ble hengende i sporene hele veien. Da åpnet man på 08/11,2. Mistet travet i den siste svingen, og feilet, men var altså heroisk. Gangen før feilet den i stengt posisjon på oppløpet med krefter igjen. «ENDELIG» skal den få gå med sko på alle fire, og det er kun på den balansen vår ide har vunnet løp. SPILLES! PS. Storfavoritten 6 Nairajah har gjort 12 løp med sko på alle fire, og aldri vunnet.

V4-4 : 10 Spotlight Vixi – Dundret på i dødens sist, og første 1000m ble passert på 13,4. Ble så avløst, og fullførte OK med tanke på den tøffe førsterunden. Gangen før feilet den tidlig i sluttrunden, tapte mye, men kom sterkt tilbake nedover oppløpet. Er en bra hest i grunnlaget, og den skal helt klart passes i finalen.