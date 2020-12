Raymond Johansen ber om krisehjelp fra staten – takker nei til 600 mill: – Fryktelig arrogant

Byrådet mener regjeringen ikke har holdt sitt eget løfte.

– Derfor kommer jeg i dag med et nødrop fra Oslo rådhus. Vi trenger en egen tiltakspakke for Oslo, sa byrådsleder Raymond Johansen for to uker siden.

Tidligere i år ba også byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG) om en egen statlig krisepakke for kollektivselskapet Ruter.

Men byrådet har selv takket nei til en pakke på nær 600 millioner kroner.

– Det er både arrogant og provoserende, sier en harmdirrende Bård Hoksrud (Frp).

Allerede i januar 2020 sa byrådsleder Raymond Johansen nei takk til avtalen som ville gi Oslo penger til kollektiv og lavere bomsatser.

– Det er ikke mulig å gjennomføre nullvekstmålet hvis man samtidig gjør det lettere og billigere å kjøre bil. Vi sier nei til tilbudet slik det er nå fordi vi frykter den vil øke biltrafikken kraftig. Vi ønsker å gjøre det motsatte, og jobber hardt for å få det til: Redusere biltrafikken i Oslo for å få ned klimagassutslipp og lokal luftforurensning, sa Johansen til ABC Nyheter.

Ifølge Samferdselsdepartementet ville det gått 604 mill. kr til Osloområdet i 2020, dersom Oslo kommune sluttet seg til tilleggsavtalen.

– Krig mot bilen

Etter mye krangling om statsbudsjettet for 2020, fikk Frp gjennom den såkalte bompengepakken. Etter forhandlinger ville tilleggsavtalen overført 604 millioner kroner til Osloområdet i 2020.

Men det sier byrådet nei takk til. Dermed har regjeringen i årets oppgjør av budsjettet (nysalderingen), foreslått å tilbakeføre pengene til statskassen.

– Raymond Johansen har vært ute og sagt at de trenger penger fra staten for å opprettholde kollektivtilbudet. Men på grunn av en krig mot bilistene har de nå sagt nei til å ta imot over en halv milliard kroner. Det er både arrogant og provoserende, sier Hoksrud til Nettavisen.

Han mener det er et tydelig tegn på at MDG er dem som styrer byen, og ikke Arbeiderpartiet og Raymond Johansen.

– Det bare viser at det er egentlig MDG som styrer Oslo kommune. Arbeiderpartiet er i hvert fall ikke for vanlige arbeidsfolk lenger, som er ofte avhengig av bil. Men det er kanskje ikke så rart når du sitter i rådhustårnet og kjører jaguar betalt av Oslo kommune, sier Hoksrud.

Takket nei

Ettersom byrådet har takket nei til pengene, jobber nå Frp med å finne andre løsninger for å dele ut pengene til byer som gjerne skulle hatt lavere bompenger.

– Men grunnen til at det er dukket opp bomstasjoner over alt er vel fra Frps tid i regjering, hvor det skulle bygges så mye vei?

– Nei. Bypakkene er lokalt initiert. Og det er gjerne rødgrønne lokalpolitikere som skriker etter at kollektiv og andre satsinger skal betales for av bilistene. Bompenger går utover vanlige folks økonomi. Hadde ikke Frp sittet der, ville det blitt mye verre, sier Hoksrud.

– Det som er spesielt i denne saken er at byrådet har bedt om penger, men velger å si nei, fordi man er så mot alt som har med bil å gjøre.

– Har brukt opp pengene

Byrådssekretær Morten Nordskag svarer for miljø- og samferdselsbyråden. Han mener det er regjeringen som har brutt deres eget løfte.

– Hoksrud prøver å dekke over at regjeringen har brukt opp pengene som var satt av til store og nasjonalt viktige kollektivprosjekter i Oslo og Viken, skriver Nordskag i en e-post til Nettavisen.

– Når regjeringen nå har brukt opp midlene oppfyller ikke regjeringen sitt eget vedtak om å dekke 66 prosent av for eksempel Fornebubanen. Bakgrunnen for dette er at regjeringen ventet helt til slutten av november med å signere byvekstavtalen, sier han.

– Men det er vel likevel 600 mill. som nå tilbakeføres til statskassen, som kunne gått til innbyggerne i Oslo på et eller annet vis. Hvorfor takker byrådet nei til det?

– Tilbudet er knyttet til tilleggsavtalen til byvekstavtalen. Det er den Oslo kommune, Viken fylkeskommune, og kommunene Nordre Follo, Lillestrøm og Bærum forhandler med staten om nå. Regjeringen har likevel valgt å omdisponere penger som var satt av til tilleggsavtale for 2020 før forhandlingene er ferdige. Beløpet i en tilleggsavtale går ikke til Oslo alene, men er statlige tilskudd til store kollektivprosjekter i Osloområdet, svarer Nordskag.

Han bekrefter at forhandlingene ikke er avsluttet. Men pengene ligger nå tilbakeført til staten, med mindre det skjer noe helt uventet like før årsslutt.

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud tror knapt sine egne ører når han hører svaret fra byrådet.

– Dette er ren tåkelegging. Det er 15. desember, og året er snart omme. Faktum er det at Oslos innbyggere vil betale dyrere kollektivpris og høyere bompenger enn de hadde behøvd, fordi Oslo kommune ikke har gått med på å ta imot 600 mill. fra staten, sier han.

