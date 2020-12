Stor V65-jackpot med 628 802 ekstra i sekserpotten

Bankeren lar vel seg ikke slå? Et par virkelige gullkorn som du vil elske infoen på! Du tar vel rygg på våre oppdaterte V65-vurderinger til Forus?

Lerum med topptips til Halmstad 12. desember - Kr.1 764 ble til Kr.10 631

Denne lørdagskvelden ble det igjen servert meget sterke V65-vurderinger, og den store V65-bongen til Kr.1 764 satt som den skulle. Thai Lannister (37%) innfridde som kveldens beste banker, mens Domingoa (11%) slo til som en herlig godbit.



Lerum med V65-trøstegevinst på Kloster 10. desember - Kr.3 000 ble til Kr.21 498

Det ble som ventet svært vrient på Klosterskogen torsdag, og heller ikke undertegnede greide 6-riktige i den uløselige omgangen. På de største bongene på Eksperten (fire andeler a Kr.750) og systemet (ti andeler a Kr.400) ble det imidlertid to femmere, og dermed en SOLID TRØST. Utbetalingen for disse ble Kr.21 498.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Sendingen starter klokken 17.00 / V65-1 er i gang klokken 18.30



Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.



Det er JACKPOT på Forus i kveld, og det ligger altså over 600 000 ekstra i sekserpotten. 7 Ulsrud Tea i innledningsløpet er en naturlig banker, og en hest som vinner går alt riktig for seg. Ellers har vi jobbet frem et par ordentlige gullkorn, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V65-1 : 7 Ulsrud Tea – Lekte seg i V75’en sist, og etter en sluttrunde i 22-fart vant den svært enkelt. Står på langt tillegg i kveld, men tillegg er langt enklere å håndtere når feltet inneholder noen få hester. Her kan Svein Ove Wassberg kjøre på rygger, ha en kort vei frem, og avgjøre på speed. Vi åpner naturligvis med et bankerspill i en ellers klart spennende omgang.

Julecashen jaktes hver dag på Eksperten. Her kan du kjøpe deg inn i våre andeler til Forus, og prisene er fra Kr.50 til Kr.1 000,-.

V65-2 : 1 Good Photo G.D. – Avgjorde lekende lett fra rygg leder i prøveløpet, og den kom fulltanket til mål. Går med garanti en 18-tid fra tet, og vi er klart inne på at denne debutanten har en solid sjanse. Skal stå først på ranken, og det er også snakk om en banker om man ønsker å spille billig/jakte med samlebonger.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 1 Happy Dragon – Et meget fint løp venter, og her er det jevnt blant de beste. Vi prøves oss dog med en skikkelig frekkis, og velger å varsle for Happy Dragon som har superform. Avsluttet i 11-fart via drøye spor sist, og den var positiv. Her «stinker» det rygg leder på 7 Vincent, og skulle lukene komme på oppløpet, ja, da kan fort skrellen være et faktum med luringen Dalen i «jolla».

V65-4 : 10 Flytin – Nok et veldig fint løp venter, og også her er det veldig jevnt. Flytin er en 6-åring som vi liker, og det er en hest som stortsett gjør sitt beste hver gang. Satt bom fast i V75’en sist, og kom fulltanket til mål der. Tonje Gudmestad opp er interessant da den har blitt kjørt av Torstein Gudmestad i omtrent hele sin karriere. Står ikke tilbake for noen her, og vi roper et stort varsko!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 12 Maksi King – Er et løfte, og en hest som Buer tror MYE på. Jogget en 15-tid på distansen sist, og har enda mer inne om den blir presset. Her er det med veldig få unntak billig i mot, og den har en stor sjanse å blåse en gjeng som dette om det bare klaffer litt på veien. Er en veldig motivert favoritt.

V65-6 : 8 Orlandostile – Fikk maks sist, og skuffet oss litt da. Nå kommer den ut i veldig riktige omgivelser, den tåler å bli brukt litt underveis, og blir kjørt av en kusk som har hatt et flott år (3 seire på 10 løp). Kan ikke få et bedre løp grunnlagsmessig, og den dukker opp på foto om alt går riktig for seg. SPILLES!