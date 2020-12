Sol for nesten hele Østlandet - unntatt Oslo

Vestlandet har nytt solen mens Østlandet har hatt det grått og trist. Nå kan det snu.

Det har vært en meget solfattig desember så langt. Ifølge Meteorologisk institutt har Bergen bare hatt syv soltimer så langt i måneden. Det er fremdeles mer enn både Oslo (6) og Kristiansand (5), mens Trondheim, til tross for en kortere dag, har hatt 13 timer med sol så langt i desember.

– Det har vært veldig grått og skyet i Sør-Norge, spesielt Østafjells. Alle de seks timene med sol i Oslo er fra 1. desember, sier meteorolog Charalampos Sarchosidis til Nettavisen.

– Så selv om vi her i Tromsø har mørketid, så har vi fremdeles hatt det triveligere midt på dagen, siden vi har litt lys, forteller han.

For Sør- og Østlandet er det likevel håp om det samme som Raga Rockers synger om; lysere tider:

– I dag er det muligheter for litt sol på Sørlandet, det blir sprekk i skyene når de flytter seg østover. Dessverre så vil den klare himmelen for mange komme i natt, men i morgen tidlig så er det likevel store deler av Østlandet som får sol. Dette gjelder spesielt Telemark og Vestfold, sier Sarchosidis.

Se hvor skylaget sprekker opp øverst i saken.

– Deler av Innlandet og Viken vil også få lengre perioder med sol, men de som bor nærmest Sverige vil nok få en del skyer og tåker. Dette gjelder også de som bor i Oslo, slik det ser ut nå, sier meteorologen.

– Veldig lokal tåke

Det er svært lokal tåke som ser ut til å gjøre livet surt og grått for hovedstadens innbyggere også denne onsdagen:

– Man kan rett og slett være veldig uheldig der, det er snakk om veldig lokal tåke. Hvis man bor i Oslo og lengter etter sol så kan jeg anbefale en liten kjøretur til Drammen i morgen, sier Sarchosidis til Nettavisen.

Man trenger kanskje likevel ikke krysse bygrensen. Også på Holmenkollen kan man være heldig og oppleve sol over tåkelaget i morgen, spår meteorologen. Samtidig er det ikke snakk om noe værskifte for Østlandet, men et lite avbrekk fra dagene med skyer og gråvær, før det er tilbake igjen til «normalen».

Bakvendtland

For Vestlandet sin del har vært litt bakvendtland de siste dagene:

– Det har vært en sørøstlig vindretning. Da kommer jo regnet og skyene inn mot Østlandet, mens Vestlandet har vært beskyttet bak fjellene, altså motsatt av hva det vanligvis er.

– I dag og i morgen blir det litt mer sør- og sørøstlig vind, og et lavtrykk inn fra vest. Så det blir mer regn og skyer der fremover, sier Sarchosidis.

Lengst nord får man litt bedre vær. I Trondheim er det ikke spådd nedbør fra og med onsdag morgen så lenge langtidsvarselet varer:

– I Midt-Norge og Nordland blir det stort sett plussgrader, mens Troms og Finnmark får noen minusgrader, selv om det kan bli litt mildere i helgen. Det kom litt snø i natt, men ellers er det ventet lite nedbør i Nord-Norge, avslutter Sarchosidis.

