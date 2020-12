Blir latterliggjort av «South Park»-skaper

«Donald Trump» hisser seg opp over reinsdyrets historie.

President Donald Trump (74) blir portrettert i den nyeste videoen på Youtube-kanalen «Sassy Justice», som «South Park»-skaperen Trey Parker (51) står bak.

I den aktuelle videoen leser det som tilsynelatende er Trump en historie om et reinsdyr som stiller til valg for å bevise at det er «det beste reinsdyret».

Det er imidlertid ikke presidenten selv som leser, da videoen er en såkalt «deepfake»-video – der man utnytter kraftige teknikker fra maskinlæring og kunstig intelligens for å manipulere visuelt innhold.

I videoen trekker «Trump» paralleller mellom reinsdyrets historie og sin egen, og blir tydelig engasjert og frustrert når reinsdyrets valg ikke går helt etter planen.

Hva synes du om klippet? Se utdrag øverst, og bedøm selv!

