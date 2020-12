V4-lunsj med Sjöström i hovedrollen

Bollnäs står for onsdagens V4-lunsj, og det er en ordentlig fin omgang som venter. Vi jakter V4-suksess med en banker som har smellfine betingelser foran seg...

Bollnäs står for onsdagens lunsjomgang, og vi har som vanlig gjort jobben for deg. 5 Eddy West er i en helt hysterisk form, den har perfekte betingelser foran seg i V4-3, og den står alene på alt. De tre øvrige løpene er åpne, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V4-1 : 11 Front Pace – En del fine hester i grunnlaget innleder onsdagens V4-lunsj. Vår ide spurtet bra etter sene luker sist, og var da hakk i hel på en såpass god hest som Narold Vox. Er riktig ute grunnlagsmessig her, og med flyt på veien er den alt annet enn ueffen. Vår ide!

V4-2 : 10 Zenit – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og det har nok bare gjort godt. Fullførte godkjent mot Stjerne Tore sist, og da gikk det i 26-fart til slutt. Elsker å gå løp med sko på alle fire, og det er på den balansen seirene har kommet. Kusken er knallgod, motstanden den riktige, og vi iler til med tipsnikken.

V4-3 : 5 Eddy West – Er i en helt fantastisk form, og kan nesten ikke få en bedre oppgave enn dette. Sist ble den bakket ned i femte utvendig, kom via sporene tidlig i sluttrunden, og bare blåste inn til en enkel seier via 11,2 s 800m. Nest sist kjørte den seg tidlig til tet, og vant med krefter igjen på tanken. Her burde det bli gratis tet, og da skal dette være over. Sko på alle fire er balansen som denne gjør sine beste løp på.

V4-4 : 4 Bellis Frontline – Er litt spennende om man velger å spekulere mot favoritten. Er nemlig MYE bedre enn raden, og sist ble den sittende bom fast med krefter igjen på tanken. Er ikke hesten som rader opp, men har altså en hysterisk form, og gjør seg ikke bort om det bare klaffer litt på veien.