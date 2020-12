NRK som kinesisk propaganda-sentral

Nei, se på alle de lykkelige uigurene, da dere!

Det er som plukket rett ut fra en kinesisk propaganda-sentral.

Og det er antakelig akkurat hva det er også, innslaget som NRK Dagsrevyen fant for godt å vise under vignetten Utenriksnytt i går:

En skoleklasse fra Xinjiang-provinsen i Kina, som danser foran kamerat i det som ser ut som yr glede fordi de endelig er ferdig med barneskolen.

Se innslaget fra NRK under:

«Elevene tilhører minoriteten uigurer, som holder til nordvest i Kina», sier fortellerstemmen pedagogisk.

* NRK beklager, se nederst

Eller som menneskeretts- og ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN uttrykker det på sin Facebook-side:

«Legg merke til at NRK ikke stiller spørsmål om hvor mange av barna i klasserommet som har foreldre som er internert i straffeleirer eller hvorfor gutten som blir intervjuet i innslaget snakker på klingende mandarin og ikke uigursk - det lokale språket?»

For de som - i likhet med NRK Dagsrevyen - ikke har fått det med seg:

Menneskerettighetsgrupper og eksperter anslår at over 1 million etniske uigurer og andre minoriteter er blitt plassert i interneringsleirer i nettopp Xinjiang-provinsen nordvest i Kina.

De fleste av dem er muslimer, som også blir nektet å snakke sitt eget morsmål. Ifølge Guardian finnes det satelittbilder som tyder på hele 380 slike kinesiske straffeleire - myntet på etniske minoriteter eller andre avvikere.

Allerede i 2018 ble det kjent at et kinesiske myndigheter også hadde tatt i bruk avansert digital ansiktsgjenkjenning for å holde uigurene og andre minoriteter på plass. Ifølge Bloomberg var et fullskala overvåkingsprogram allerede i gang.

«Her er det opprettet såkalte «sikre soner», omringet av geo-gjerder med kameraer som alarmerer myndighetene dersom mennesker som tilhører nærmere bestemte grupper befinner seg mer enn 300 meter utenfor tillatt område», skrev jeg i en kommentar den gangen.

Den vanlige overvåkingen av bysentra og boområder kommer altså i tillegg til brutale omskoleringsleire som ifølge Kina-eksperter kan sammenliknes med den den verste norske undertrykkelsen av samene for 100 år siden - ganger 10.

Les også: Kina overvåker etniske minoriteter

NRK har selvsagt folk som er utmerket klar over dette. Men tydeligvis ikke noen av de som var på vakt i går. Dermed går altså det som antakelig er et søtt lite propaganda-innslag fra en kinesisk tv-kanal glatt gjennom som en morsom, liten verden rundt-sak.

Det er litt pinlig for det som skal være NRKs flaggskip for nyheter, synes jeg.

* Etter at denne kommentaren ble skrevet, har NRK beklaget: - Innslaget burde ikke vært sendt i denne formen, sier utenrikssjef Sigurd Falkenborg Mikkelsen til Dagbladet.

Reklame Kaptein Sabeltann endelig til Nintendo Switch