Republikansk mangemillionær med forakt for Donald Trump: - Jeg er ferdig i dette partiet

Kritiserer lederskapet for å sitte godt tilbakelent mens konspirasjonsteoriene om valgfusk får herje fritt.

Republikansk kongressmedlem har fått nok av Donald Trumps gjentatte forsøk på å omgjøre valgresultatet.

Paul Mitchell har inntil helt nylig vært republikansk medlem av Representantenes hus. Nå har han imidlertid varslet administrasjonen i Kongressen om å endre hans partitilhørighet fra «republikansk» til «uavhengig». I tillegg har han sendt et krast brev til lederskapet i Det republikanske partiet og opplyst om at han trekker sitt «engasjement og tilknytning til det republikanske partiet både på nasjonalt nivå og delstatsnivå».

Mitchell pensjonerer seg om bare noen få uker, når inneværende kongressperiode utløper. Han vil imidlertid ikke sitte stille i båten, og tyr til noe som kanskje oppfattes som en symbolsk handling for å vise sin misnøye over presidenten og The Grand Old party (GOP).

«Selv om dette åpenbart er symbolsk, så vet vi alle at symboler betyr noe,» avslutter han i «oppsigelsesbrevet».

I brevet opplyser Mitchell at han har fulgt Trumps vilje og ønske i 95 prosent av avstemningene i Kongressen de siste fire årene. Han stemte også på Trump i høstens presidentvalg.

«Jeg er enig at det har vært noen foruroligende aspekter ved dette valget. Med mer enn 155 millioner mennesker som stemmer, er det sannsynlig at det oppsto enkelte administrative feil og til og med forekom noen falske avstemninger. Hver enkelt delstat må ta grep og revidere valgresultatet, validere stemmesedler, samt behandle og rapportere funn for å sikre at hver eneste lovlige stemme teller,» skriver han i brevet.

«Derimot har presidenten og hans jurister mislykkes med å legge fram vesentlige bevis på juks eller administrative feil på en stor nok skala til å kunne påvirke valgresultatet.»

- Uakseptabelt å angripe høyesterett

«Jeg har gjentatt offentlig utallige ganger at politikere som inntar den politiske arenaen, må akseptere å vinne eller tape med heder og modenhet. Jeg har selv opplevd både å vinne og tape, og det siste kan være brutalt.»

«Det er uakseptabelt for politiske kandidater å behandle vårt valgsystem som om vi var et land fra den tredje verden, samt oppmuntre til mistillit av noe så grunnleggende som helligheten av vår stemme. Det er uakseptabelt av presidenten å angripe USAs høyesterett fordi dens dommere, både liberale og konservative, ikke fattet en beslutning i tråd med hans ønsker eller at «domstolene har sviktet ham». Det var våre grunnlovsfedres formål å isolere høyesterett fra sånne grove politiske motivasjoner,» skriver han i brevet.



Ifølge CNN er Mitchell blant Kongressens rikeste medlemmer. Han er den sjette rikeste folkevalgte i Representantenes hus med en formue på 37,7 millioner dollar.

Mitchell beskylder lederskapet i Det republikanske partiet for å sitte tilbakelent og godta grunnløse anklager om valgfusk.

Han skriver også at landet kan bli skadet om ikke det republikanske lederskapet tar kollektiv avstand fra grunnløse konspirasjonsteorier som at «valget er stjålet», og heller tar valgsystemet i forsvar. Mitchell understreker også at høstens valg ble erklært som «det sikreste valget i USAs historie» av innenriksdepartementet (Department of Homeland Security).

- Dette gjør meg ekstremt skuffet

Videre uttrykker han bekymring for dagens demokrati i USA.

«Jeg har uttrykt sterk bekymring for presidentens respons på Charlottesville (voldelige opptøyer med hvite nasjonalister red.anm.), anti-migrasjonsretorikken «send dem tilbake» og til og med rasistiske bemerkninger blant mine kollegaer i Representantenes hus,» skriver han.

Mitchell skriver også at det er hans oppfatning at mange i det republikanske lederskapet støtter opp om konspirasjonsteoriene utfra motiver som egne politiske interesser, og ikke utfra hensyn til konstitusjonelle bekymringer og bekymringer for integriteten ved valgsystemet.

«Dette gjør meg ekstremt skuffet.»

«Som folkevalgte i Kongressen har vi tatt en ed om å støtte og forsvare den amerikanske grunnloven, ikke å verne om eller beskytte noens politiske interesser, det være seg presidenten eller noen andre,» skriver han.

- Jeg har fått nok

I et intervju med CNN sier Mitchell at han føler avsky og skuffelse over president Trumps forsøk på å omgjøre valgutfallet.

- Dette partiet må først og fremst stå opp for demokratiet og grunnloven, og ikke politiske hensyn, sier han.

- Ikke for å beskytte en politisk kandidat. Ikke for rå politisk makt. Og det er det jeg føler skjer nå. Og jeg har fått nok, sier han.

Trump og hans jurister har fremmet en rekke søksmål med grunnløse påstander og valgjuks, både overfor domstolene og delstatene. Ingen av søksmålene har ført fram.

I forrige uke fremmet delstaten Texas et søksmål med krav om at høyesterett skulle annullere valgresultatet i fire avgjørende vippestater. En annullering ville ha ført til at Joe Biden ikke hadde fått nok valgmenn til å vinne valget.

18 republikanskstyrte delstater stilte seg bak søksmålet. I tillegg var det hundre republikanere i Kongressen som signerte oppropet. Fredag ble imidlertid søksmålet avvist av høyesterett, som har en overvekt av konservative dommere.

