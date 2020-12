Fyldig V4-lunsj fra Sverige

Åpen lunsjomgang med et BRA POTENSIAL! Våre litt større bonger er uten bankere! V4-suksess i vente?

Lerum med topptips til Halmstad 12. desember - Kr.1 764 ble til Kr.10 631

Denne lørdagskvelden ble det igjen servert meget sterke V65-vurderinger, og den store V65-bongen til Kr.1 764 satt som den skulle. Thai Lannister (37%) innfridde som kveldens beste banker, mens Domingoa (11%) slo til som en herlig godbit.



Lerum med V65-trøstegevinst på Kloster 10. desember - Kr.3 000 ble til Kr.21 498

Det ble som ventet svært vrient på Klosterskogen torsdag, og heller ikke undertegnede greide 6-riktige i den uløselige omgangen. På de største bongene på Eksperten (fire andeler a Kr.750) og systemet (ti andeler a Kr.400) ble det imidlertid to femmere, og dermed en SOLID TRØST. Utbetalingen for disse ble Kr.21 498.

Örebro disker opp med en FYLDIG LUNSJ torsdag, og dette er ikke helt enkelt. Et par av løpene er vidåpne, og ingen skal bli overrasket om det kommer en skrell eller to. Våre litt større bonger er uten bankere, og vi skal til lukene med følgende:

V4-1 : 2 Kinky Boots – Er en meget god hest i grunnlaget, og den får mange tilhengere i innledningsløpet. Var utrolig bra på forsommeren, og imponerte da stort ved flere anledninger. Så ikke bra ut i sitt siste løp før pausen, og vi er spent på den etter oppholdet. Vinner trolig enkelt om den bare henger sammen, og det er snakk om en motivert tipsener. Vi avstår dog fra et bankerspill da vi ikke får sett varmingen før dette tipset blir lagt ut.

V4-2 : 3 Grove’s Apple Poof – Ble sittende bom fast på en OK tid nest sist, og da skal man også huske på at banen var noe krevende. Sist fullførte den greit på en god tid. Ligger litt i skorpen, og mot en svært overkommelig gjeng burde sjansene være fine. 5 Solkattens Daizy – Er bedre enn raden, og ble sittende fast mellom hester på oppløpet sist. Virker å være på vei mot formen igjen, og må helt klart tas på alvor i omgivelser som dette.

V4-3 : 4 Whitelighttrotter – Er en meget god hoppe, og sist plukkes den altså ned en såpass god traver som Being Jolly på en bunnsolid måte. Har virket stabil, og takler den bare sporet så skal sjansene være gode. Det er i første rekke 5 Sparkling Diamond i mot, men den kommer ut etter pause med en noe usikker form.

V4-4 : 13 Speed Marke – Dette går neppe, men med tanke på at den blir helt uspilt så gir vi den en liten sjanse likevel. I fjor på denne tiden var Speed Marke enormt bra, og den vant med samme kusk i desember da. I år har den ikke kommet skikkelig i gang, og ikke levert varene. Nå har den fått noen løp i kroppen etter en liten pause, distansen takler den, og finner den bare litt form så trenger den ikke å være helt borte i et billig løp.