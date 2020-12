Modernas covid-vaksine snart klar til godkjenning

USAs mat- og legemiddeltilsyn FDA er optimistisk når det gjelder å godkjenne koronavaksinen til Moderna.

FDA opplyste tirsdag at det ikke er framkommet noen tegn på manglende sikkerhet som skulle tilsi at vaksinen ikke får nødgodkjenning når et ekspertpanel møtes torsdag.

De første forsendelsene av vaksinen til Pfizer og Biontech ble kjørt ut til hele USA mandag, og de første vaksinasjonene er allerede gjort.

Dersom Modernas vaksine får grønt lys torsdag, kan den også distribueres allerede i neste uke.

Testing hittil viser at vaksinen er 94 prosent effektiv, at den beskytter yngre mennesker noe bedre enn eldre, og at den har få og lette bivirkninger.

Over 300.000 mennesker er hittil døde av koronaviruset i USA, og myndighetene håper å kunne gi 20 millioner mennesker vaksinen i løpet av den neste måneden.

(©NTB)

Reklame Kaptein Sabeltann endelig til Nintendo Switch