Begeret rant over for Tom Cruise under innspilling.

Innspillingen av storfilmen «Mission: Impossible 7» måtte i oktober settes på vent da tolv personer på filmsettet i Italia testet positivt for koronaviruset.

Etter dette skal hovedrolleinnehaver Tom Cruise (58) selv ha tatt ansvar for å sørge for at det ikke blir noen utsettelser, skriver The Sun.

Blant annet skal han personlig ha gått til innkjøp av et gammelt cruiseskip der alle de involverte bor under innspillingen - som nå pågår Storbriannia, slik at de ikke behøver å omgås andre mennesker. I tillegg er han svært streng med alle på sett, og sier tydelig fra hvis noen bryter smittevernsreglene.

Truer med oppsigelser

Nå har et lydopptak nådd pressen, der 58-åringen går til verbalt angrep mot to av de ansatte i crewet som ikke overholdt tometersregelen.

– Hvis jeg ser deg gjøre det igjen, er det rett ut! Og hvis noen andre i crewet gjør det, er det nok. Aldri gjør det igjen, freser han.

Cruise og crewet var i sommer i Norge for å spille inn deler av filmen, der kulturminister Abid Raja (45) bisto slik at skuespillerne og crewet fikk reise inn i landet og spille inn filmen uten å være i karantene eller risikere å ikke komme ut av landet igjen.

I løpet av oppholdet ble Tom Cruise avbildet ved flere anledninger, alltid med munnbind.

– I Hollywood lager de filmer nå på grunn av oss. Vi skaper tusenvis av jobber, motherfuckers. Ingen unnskyldninger. Dere kan fortelle videre at folk mister hjemmene sine fordi bransjen vår blir stengt ned. Vi stenger ikke ned denne produksjonen. Er det forstått? Hvis jeg ser det igjen, må dere gå, sier han i tiraden.

– Skjønner dere hva jeg vil? Skjønner dere ansvaret jeg har? Hvis ikke dere kan ta ansvar, får dere sparken, avslutter han.

Strenge regler på sett

Flere kilder The Sun har snakket med bekrefter at superstjernen er svært nøye på smittevernsreglene.

De forteller blant annet at skuespilleren daglig tar en runde for å sjekke at alt er i orden, at de ansatte oppfører seg og at alle regler blir overholdt.

I tillegg har alle i crewet på seg munnbind til enhver tid. Det er ikke kjent hva som fikk begeret til å renne over for Cruise - om han hadde sett reglene bli brutt tidligere av de han kjeftet på eller om det var et engangstilfelle.

