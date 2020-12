Tegnell slår tilbake mot ramsalt kritikk: - De er veldig vanskelig å beskytte

Slik svarer svenskens statsepidemiolog.

Det var i sommer at Sverige nedsatte en egen gruppe som fikk ansvaret for å granske håndteringen av koronautbruddet i landet. Kommisjonen skal legge fram sin sluttrapport februar 2022, men innen den tid vil de komme med flere delrapporter, og nylig kom de med sin første delrapport.

Konklusjonen var krystallklar: Sverige mislyktes i å beskytte de eldre. Statsminister Stefan Löfven tok delvis ansvar tidligere i uken for den mislykkede håndteringen.

- Det ville ha vært merkelig hvis vi etter en pandemi som denne ikke hadde kommet fram til at ting kunne og burde ha vært gjort annerledes. Denne regjeringen og tidligere regjeringer må ta ansvar for at det generelt sett er sånn at eldreomsorgen ikke har vært tilstrekkelig rustet, sa statsministeren.

Svenskenes korona-strategi har imidlertid vært lite drevet av politikerne. Det er først og fremst Folkhälsomyndigheten som har styrt «showet» med statsepidemiolog Anders Tegnell i spissen.

Situasjonen i Norge er helt annerledes enn i Sverige. Derfor er det slik, ifølge statsepidemiologen:

- Ikke vi som veileder

Under morgenprogrammet «P1 Morgon» på Sveriges Radio tok Tegnell seg selv og Folkhälsomyndigheten i forsvar.

- Nå er det ikke vi som veileder eldreomsorgen. Det finnes andre myndigheter og virksomheter som tar seg av det. Vi var veldig tydelige på at eldre var sårbare, og at alle aktører måtte jobbe med å forbedre situasjonen, slik at de skulle bli utsatt minst mulig for smitte, sa statsepidemiologen, ifølge Expressen.

Les også: Sveriges statsminister med dyp erkjennelse: - Ekspertene tok feil

Han la til at Folkhälsomyndigheten kunne kanskje ha vært tydeligere om at de eldre er ekstra utsatt for alvorlig sykdom og død, men gjentok at det ikke var deres ansvar å veilede og ta avgjørelser som angikk eldreomsorgen.

Nærmest umulig oppgave

Tegnell hadde forståelse for koronakommisjonens knallharde kritikk, men sa til radioprogrammet at Sverige har lært av sine feil. Han var imidlertid klar på at det fortsatt finnes rom for forbedring.

- De har vært veldig vanskelig å beskytte. Det finnes nok ingen ingen land som har klart oppgaven med å beskytte de eldre. Nå ser vi til og med et land som Tyskland, som lyktes godt med å beskytte de eldre i løpet av våren, har blitt rammet hardt den siste perioden. Det er åpenbart svært vanskelig å beskytte de eldre, forteller Tegnell til «P1 Morgon», gjengitt av Expressen.

Siste fra Sverige: Svensk region slår katastrofealarm: Må be om hjelp fra nabofylker

Til sammen har 3.002 personer på eldrehjem og 1.696 eldre som hadde hjemmehjelp, dødd i koronapandemien i Sverige fra mars fram til 23. november. Per 14. desember hadde til sammen 7.514 mennesker dødd av koronarelaterte årsaker i landet. Personer over 65 år utgjør hele 94 prosent av de døde.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,80 øre - fastpris 4,90 øre