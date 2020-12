Meteorologen med tung beskjed: - Man burde unngå for høye forhåpninger

De som håper på en hvit jul, må forberede seg på å bli skuffet.

– Det er ikke akkurat juleidyll, sier vakthavende meteorolog Rannveig Eikill ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Det er relativt mildt i Norge generelt, og det blir grått og vått gjennom helga, legger hun til.

Svakt håp for hvit jul

Dette gjelder særlig i de sørlige delene av Norge, forteller hun.

I Nord-Norge er det denne uka noe kaldere, med minusgrader flere steder.

– Men det blir mildere i løpet av helga og mulighet for regn langs kysten i Nordland og Troms, sier Eikill, som legger til at prognosene er litt mer usikre for Finnmark.

Prognosene blir også mer usikre utover i neste uke og før selveste julaften.

– Man kan jo håpe at prognosene endrer seg mot midten av neste uke, sier Eikill.

– Men man burde unngå for høye forhåpninger om en hvit jul, legger hun til.

Varmere klima

Årets gråvær kobles til klimaendringer, som de siste 30 årene har ført til at desember-temperaturen på Østlandet har økt med 1,2 grader og redusert sjansen for hvit jul.

– Hvis du bor i Oslo, er det 60 prosents sannsynlighet for at du får snø på julaften. Tidligere var det 80 prosents sannsynlighet for snø på julaften, sa klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet ved Meteorologisk institutt i en pressemelding fredag.

– Lignende endringer ser vi også for andre byer og tettsteder på Øst- og Sørlandet, la hun til.

Temperaturendringene har også ført til høyere snøgrense og lavere snødybde.

OK på fjellovergangene

Mildværet er likevel gode nyheter for dem som legger ut på ferd over fjellet i førjulstiden.

– Det er ikke stengt, og det ser ikke ut til at det blir for ille ruskevær på de mest kjente fjellovergangene, sier trafikkoperatør Mikael Olsen til NTB onsdag.

Han opplyser likevel at blant annet Valdresflye nord for Beitostølen trolig vil holde julestengt.

– Men det er stort sett OK forhold, legger han til.

Glatt

Mildværet og temperaturer rundt 0 grader kan likevel føre med seg andre utfordringer.

– Det kan gi problemer med føret, og det kan være glatt, advarer Olsen, som understreker at man ikke nødvendigvis kan se hvorvidt det er glatt.

Han anbefaler kjørende å ta en ekstra titt på værforholdene før man legger ut på turen.

– Og beregn god tid, og kjør forsiktig, understreker han.

