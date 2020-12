Torsdag kan Manchester United fjerne en sort plett i klubbens historie

Med seier mot Sheffield United torsdag vil Manchester United kvitte seg med en uønsket rekord.

Manchester United har en stolt historie, men 1930-1931-sesongen er en sesong Old Trafford-klubben helst vil glemme.

Manchester United har nemlig rekorden for den verste sesongstarten i den engelske toppdivisjonen etter at de tapte alle de første tolv kampene i 1930-1931-sesongen.

Men United vant i kamp nummer 13, da de slo Birmingham 2-0 på Old Trafford. Likevel; De røde djevlene klarte kun å sanke 22 poeng, og de rykket ned til nivå to.

Med seier til Manchester United torsdag, vil Chris Wilders menn stå med kun ett poeng etter 13 kamper, og da vil Sheffield United være dårligere enn 1930-1931-utgaven av Manchester United.

Engelsk, Premier League. Manchester United reiser til stålbyen torsdag, hvor de møter et the Blades-lag som er i desperat poengnød.

Den forrige flomlyskampen til Manchester United på Bramall Lane ble kaotisk og endte 3-3. Sheffield United kjempet United ut av kampen. Det er lite som tyder på en reprise torsdag.

Ett poeng på tolv kamper

Chris Wilders lag er ikke i form, og torsdag får de heller ikke støtte fra supporterne på tribunen.

Ole Gunnar Solskjærs mannskap derimot har vunnet alle bortekampene i ligaen denne sesongen, og de spilte 0-0 mot Manchester City i helgen.

Med kun ett fattig poeng på tolv kamper, virker det som Sheffield United trenger et mirakel om ikke laget skal spille i Championship neste sesong.

United på sin side trenger tre poeng for å henge med i kampen om en topp fire-plassering, og med seier mot the Blades vil de også fjerne klubbens navn fra en pinlig rekord i den engelske toppserien. Vi tror United vinner, men Chris Wilders menn kommer til å gi dem kamp.

Edinson Cavani har ikke spilt de to siste kampene til United mot RB Leipzig og Manchester City, og han er usikker til torsdagens kamp.

United bytter keeper

Keeper Dean Henderson ligger an til å starte kampen mot Sheffield United, hvor han har tilbragt de to siste sesongene på lån.

Ifølge Manchester Evening News er dette et sannsynlig United-lag: Henderson - Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw - Fred, McTominay, Fernandes - Greenwood, Rashford, Martial.

Sheffield United-manager Chris Wilder mangler forsvarsspillerne Kean Bryan og Jack O'Connell. Begge er skadet. Det er også usikkhet rundt Oli McBurnie og keeper Simon Moore.

Sheffield United stiller trolig med disse elleve (5-3-2): Aaron Ramsdale, George Baldock, Chris Basham, John Egan, Phil Jagielka, Enda Stevens, Sander Berge, Ethan Ampadu, John Fleck, Lys Mousset, David McGoldrick.

Sheffield United har riktignok ikke ledet til pause i noen av hjemmekampene denne sesongen. I fire av seks hjemmekamper har stillingen til pause vært uavgjort, og i to kamper har de ligget under.

United har heller ikke imponert i første omgangene på bortebane. De har kun ledet én av fem bortekamper så langt. I to av bortekampene har Ole Gunnar Solskjærs menn spilt uavgjort og i to kamper har de ligget under etter de første 45 minuttene.

Sheffield kan klare å holde unna mot United til pause, men vi tviler på at de klarer å ta poeng fra De røde djevlene.

At det står uavgjort til pause, men at United vinner til slutt virker å være et interessant spill i denne kampen. Oddsen på U/B-spiller er 3,90. Det synes vi er greit.

