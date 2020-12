Klæbo åpner for å droppe VM i Oberstdorf

Johannes Høsflot Klæbo vil ikke garantere at han blir å se i ski-VM i februar 2021. Han kommer til å se an situasjonen rundt koronaviruset.

– Min første prioritet er å holde meg frisk, så kommer alt det andre i andre rekke. Hvis risikoen er altfor høy, må man sette seg ned og vurdere, men jeg håper og tror at vi skal finne en løsning som gjør at jeg stiller til start i VM. Det er jeg sikker på, sier Klæbo til TV 2.

VM skal etter planen starte 23. februar i Oberstdorf, men koronasmitten i den tyske VM-byen har blusset opp igjen den siste tiden.

– Vi får krysse fingrene og håpe at det kommer en vaksine etter hvert, slik at det reduseres betraktelig, for det tror jeg det må om jeg skal gå flere skirenn framover, påpeker 24-åringen.

Norges langrennslandslag har allerede bestemt at de ikke skal delta i flere skirenn i år. Tour de Ski i januar går også uten norsk deltakelse.

