Regjeringen vil gi dagpengemottakere permanent rett til utdanning

Retten til å ta utdanning mens man mottar dagpenger bør gjøres permanent, mener regjeringen, som har sendt et forslag om dette på høring.

Ordningen ble innført som et midlertidig koronatiltak 20. april og er foreslått å gjelde til 1. juli neste år. Regjeringens forslag som onsdag sendes på høring, vil gjøre ordningen permanent etter dette.

– Det er smart at folk som midlertidig står utenfor arbeidslivet, kan bruke denne perioden på kompetanseheving, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding.

– Vi vet at økt kompetanse for mange kan gjøre veien tilbake i jobb kortere. Ved å legge bedre til rette for opplæringsmuligheter, kan vi forhindre langtidsledighet, legger hun til.

Regjeringens kunngjøring er i hovedsak blitt godt mottatt av hovedorganisasjonen Akademikerne.

– Det er et godt grep for at vi skal komme styrket ut av krisen og for å sørge for at den enkelte kan bruke tiden sin på å fylle på sin kompetanse, sier leder Kari Sollien.

Hun understreker likevel at ordningen ikke vil hjelpe studentene som er permittert fra deltidsjobber.

– De må også sikres en inntekt de kan leve av i denne krisen, legger hun til.

(©NTB)

