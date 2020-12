Sju av ti nordmenn frykter at sommerferien neste år blir påvirket av koronasituasjonen, viser en ny undersøkelse fra Norsk koronamonitor.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 12.000 nordmenn om de frykter at sommerferien i 2021 også kan bli påvirket av koronasituasjonen.

71 prosent svarer ja til dette, 18 prosent sier nei, mens 10 prosent svarer at de ikke vet.

Andelen som nå sier ja, har økt med 30 prosentpoeng på et halvt år. I juni var det 41 prosent som svarte at de fryktet at ferien neste år ville bli påvirket av korona.

– Selv om vaksiner er dager unna, vil pandemien vedvare. Det vil ta tid å vaksinere en befolkning og en verden. Nordmenn forventer ikke en helt normal sommer neste år heller, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

(©NTB)

