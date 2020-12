Bilic sparket i West Brom: Medier hevder han erstattes av Allardyce

Dagen etter å ha sikret 1-1 borte mot Manchester City, velger West Bromwich Albion å sparke manager Slaven Bilic.

Sparkingen bekreftes av klubben onsdag ettermiddag.

Trenerveteranen Sam Allardyce kommer inn som erstatter og har angivelig signert en avtale med WBA som varer et halvt år, skriver blant andre The Athletic og The Telegraph.

West Bromwich har fått en tøff start på Premier League-sesongen etter at Bilic førte laget til opprykk forrige sesong. Etter 13 kamper står laget med kun sju poeng, nest sist i den engelske toppdivisjonen.

Den tidligere engelske landslagssjefen Allardyce har vært uten trenerjobb siden han fikk sparken i Everton i mai 2018.

Å redde nedrykkstruede Premier League-klubber etter å ha blitt ansatt midt i sesongen har Allardyce klart tidligere i blant andre Sunderland, Blackburn og Crystal Palace.

Søndag skal han etter alt å dømme lede West Brom i lokaloppgjøret mot Aston Villa.

