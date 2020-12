Var ikke forberedt på braksuksessen: - Får meldinger fra hele verden

«Hjem til jul»-stjernene Ida Elise Broch og Gabrielle Leithaug om den enorme interessen, forventninger til sesong 2 og spørsmålet «alle» lurer på etter den første sesongen.

- Jeg er veldig overrasket over hvor mange som kontakter meg. Før serien var jeg ikke på sosiale medier. Interessen ble så stor at noen faktisk opprettet en falsk profil på Instagram. Jeg ble nødt til å lage min egen profil der, sier skuespiller Ida Elise Broch (33) i et video-intervju med Nettavisen. Se intervjuet øverst i saken!

«Hjem til jul» har tatt norske seere med storm og den er blant de aller mest populære Netflix-seriene her hjemme. Interessen fra utlandet har heller ikke uteblitt. Juleserien er faktisk såpass populær at hovedrolleinnehaveren Ida Elise Broch stadig vekk blir kontaktet av fans fra alle verdens kriker og kroker. Og lite tyder på at interessen vil bli mindre nå som sesong to har premiere denne helgen.

Hvem er bak døren?

I siste episode av sesong en fikk vi som den single sykepleieren Johanne åpne døren. Det mange seere har spekulert på, er hvilken av de mange frierne som skjuler seg bak døren. I video-intervjuet øverst i saken letter Elise Broch på sløret. Hun gir Nettavisens lesere noen ledetråder.

– Kanskje er det julenissen som har tatt feil av døren, sier hun med et smil.

Artisten og skuespilleren Gabrielle Leithaug (35) er tilbake som Johannes venninne. Hun forteller at dette året har vært tøft

– Jeg fikk alle jobbene mine kansellert som følge av pandemien. For meg var det en veldig opptur at innspillingen av «Hjem til jul 2» ble noe av. Det var veldig gøy å være tilbake på settet.

Begge forteller at det var rart og merkelig å spille inn en serie under pandemien.

– Jeg skal innrømme at alle restriksjonene var slitsomt. Det å få Corona-testpinnen opp i nesa mange ganger var ikke hyggelig, sier Elise Broch.

Gabrielle sier hun var glad for tiltakene.

– Jeg har ikke vært på settet på langt nær like mye som Ida Elise. Det ble jo mye testing. Men jeg synes det var bra at folka tok smittevern såpass på alvor, sier artisten. Se hele intervjuet øverst i saken!

