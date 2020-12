Markus Solbakken klar for Stabæk

Markus Solbakken forlater HamKam og skal spille elitefotball for Stabæk fra neste sesong. Han har skrevet under en fireårskontrakt.

Begge klubbene bekreftet overgangen onsdag kveld.

– Jeg landet ganske tidlig på at Stabæk var det rette valget for meg, og jeg er veldig glad for å være her, sier 20-åringen til Stabæks nettsted.

Sønnen til landslagssjef Ståle Solbakken fikk 116 offisielle kamper for HamKam over fem sesonger.

VG erfarte tirsdag at Stabæk hadde fått akseptert et bud på midtbanespilleren verdt over 1 million kroner.

– Vi er fornøyde med avtalen vi har fått med Stabæk og ønsker samtidig å takke bærumsklubben for et godt samarbeid, sier HamKams sportssjef Espen Olsen til klubbens nettsted.

Tidligere i år gjorde Solbakken det klart at han kun ville gå til et norsk eliteserielag som spiller på naturgress. Det har Stabæk på Nadderud.

– Han hadde selv veldig lyst til å komme til Stabæk. Jeg tror han er mer selvgående enn det kanskje mange tror, sier Stabæks sportssjef Torgeir Bjarmann.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,80 øre - fastpris 4,90 øre