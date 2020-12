Everton med kontrollert seier over Leicester

Everton fulgte opp lørdagens seier over Chelsea med å slå Leicester komfortabelt 2-0 på bortebane onsdag kveld. Richarlison og Mason Holgate scoret målene.

Richarlison sendte Everton i føringen etter 21 minutter. Den brasilianske stjernespissen dro seg innover i banen og skrudde ballen lavt i mål fra 18 meter.

Like før pause måtte Allan gi seg for gjestene. 29-åringen fikk problemer med hamstringen og måtte ut på båre.

Leicester vartet opp med fint lite på eget gress, og det skulle bli verre for vertene et snaut kvarter før slutt. Etter en glitrende dobbeltredning fra Kasper Schmeichel fikk Mason Holgate kriget inn 2-0.

Lee Mason pekte på straffemerket da Ayoze Pérez gikk ned i en duell mot André Gomes, men etter en titt på reprisen omgjorde dommeren avgjørelsen og dømte dropp. Pérez fikk nettsus like etterpå på et hjørnespark, men scoringen ble korrekt annullert for offside.

Everton står med 23 poeng etter 13 kamper og har kun ett poeng opp til Leicester på 4.-plass. Liverpool-klubben får besøk av Arsenal lørdag, mens Leicester har et tøft borteoppgjør mot Tottenham i vente dagen etter.

(©NTB)

