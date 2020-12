Får hunden tak i denne julematen kan det være livsfarlig

For nordmenn flest er julen en fest når det gjelder både mat og drikke. For hunden din kan julen utarte seg til et mareritt om du ikke passer på.

Bør hunden din også få noe ekstra på matfatet i julen? Det kan den godt få, men en rekke matvareprodukter og søtsaker beregnet på oss mennesker er direkte livsfarlig for hunder. Første huskeregel er derfor ikke å sette julematen slik at hunden kan få tak i den.

Kunstige søtningsstoffer, og særlig xylitol, kan være farlig for hunden, selv i små mengder. Sjokolade inneholder stoffet «teobromin», som er giftig for hunder. Les også: Disse kjeksene prises til blodpris på Finn - det er det to årsaker til - Hvis hunden får i seg for mye sjokolade, kan den bli syk og i verste fall dø av forgiftning. Symptomer på forgiftning er rastløshet, svimmelhet, oppkast, økt drikkelyst og hyppigere vannlating. Pass derfor på at hunden ikke får tak i sjokoladeskåla eller konfekten, sier utviklingssjef kjæledyrfôr i Felleskjøpet, Hallgeir Sterten på deres hjemmeside. I denne tabellen hos hundehelse.no sjekker du raskt om hunden din har fått i seg for mye sjokolade. Nyreforgiftning, alkoholforgiftning og blodmangel

Rosiner og druer inneholder et stoff som kan gi nyreproblemer. Symptomer er oppkast og diare. Det skal ikke mange druer eller rosinene til før symptomer oppstår. Andre matvarer som hunden kan bli syk av er nøtter (spesielt macadamianøtter), kakao og kakaoholdig mat, avokado, rå brokkoli samt løk og hvitløk. Løk og hvitløk inneholder stoffet tiosulfat som kan gi alvorlig forgiftning hos hund. Stoffet skader de røde blodcellene slik at hunden får blodmangel. I tillegg kan gjærdeig i store mengder føre til alkoholproduksjon i hundens mage, og påfølgende alkoholforgiftning. - Pass derfor på at hunden ikke får tak i deig i julestria, og ikke gi den noe av julebaksten, sier Sterten. Fet og salt mat, samt fisk og fugl, kan gi fordøyelsesproblemer hos hunden

Han ber hundeeiere huske på den generelle reglen at tradisjonell julemat er beregnet på oss mennesker, og at det beste for hunden er å få sin vanlige mat. Fet og salt mat kan gi hunder diare og mage- og tarmforstyrrelser. - Det er ikke farlig å gi hunden en ribbebit, men pass på mengden siden ribbe inneholder mye fett. Dersom hunder får i seg store mengder på en gang, kan det føre til akutt bukspyttkjertelbetennelse. Symptomer er oppkast, buksmerter, nedsatt allmenntilstand og matlyst. Dette gjelder også annen fet mat som f.eks. skinnet fra kalkun, sier veterinær Aja Nafstad. Hunder skal ikke spise ben fra fisk. Disse er veldig skarpe og kan sette seg fast eller skade fordøyelseskanalen. Noe av det samme gjelder kalkun. Knoklene hos fugl er svært skarpe og huder skal derfor aldri få tilgang til benrester fra fugl. Rent, ukrydret kalkunkjøtt kan hunden trygt spise. Les mer Jubler for avlyst nyttårsfyrverkeri i Oslo: - Bør forbys helt Pass på pinnekjøttet Hver jul er det eksempler på hunder som har stjålet pinnekjøtt eller klippfisk som står til utvanning. - Pinnekjøtt er ekstremt salt før det er vannet ut og kan gi oppkast, diaré og magesmerter. I mer alvorlige tilfeller kan saltforgiftning føre til skader på nerver og blodkar med symptomer som uro, skjelvinger og ustøhet. I tillegg kan knokkelbiter fra pinnekjøtt sette seg fast i fordøyelsessystemet og blokkere eller skade spiserør, mage og/eller tarmer. I verste fall må hunden på operasjonsbordet, sier Nafstad. Også pus kan bli rammet Det er ikke bare hunder som risikerer å bli alvorlig syk i julen, også katteeiere må passe på. Julepynt og giftige planter er blant de farligste truslene til pus. – Det kan gi enormt farlige skader hvis katten for eksempel spiser litt av julebånd som så kommer ned i tarmen. Slike ting kan i tillegg være vanskelig å se på røntgen, og er ofte en utfordring for veterinærer, sier veterinær og daglig leder ved AniCura Dyresykehus i Bergen. Råd dersom hunden blir syk

Ha kull i huset: Flytende kull eller kull i pulverform bør en ha i huset. Om hunden har fått en lett forgiftning eller løs mage kan flytende kull hjelpe. Medisinsk kull er effektivt mot ulike forgiftninger, og du får kjøpt det på apoteket. Det som er bra er at det tar til seg giftstoffene, og gjør at de binder seg i magen. Be om hjelp: Dersom du mistenker at hunden din, eller katten, har spist noe som kan være farlig, eller du ser at allmenntilstanden er nedsatt, er det viktig å kontakte en veterinær. Ved forgiftning kan Giftinformasjonen kontaktes på tlf. 22991300.

