Torsdagens Premier League-rykter

Hevder Paul Pogba allerede er i samtaler med ny klubb.

Pogbas agent Mino Raiola gikk nylig ut i italiensk presse og fortalte at spilleren ønsket seg bort fra Manchester United. Nå skriver Daily Express at agenten allerede har opprettet samtaler med Juventus om en mulig overgang for franskmannen. Juventus skal være svært interessert i å kjøpe tilbake Pogba som forlot Torino-klubben til fordel for United i 2016.

Chelsea-spiss Olivier Giroud har ryktes å ville forlate London-klubben allerede i januar i frykt for å få for lite spilletid frem til sommeren. Giroud er spesielt opptatt av å få vise seg frem på banen den kommende våren i håp om å beholde plassen i Frankrikses landslagstropp som skal til EM. Chelsea føler seg imidlertid trygge på at de skal få beholde Giroud i januarvinduet og at han kommer til å få nok spilletid ut sesongen, skriver The Telegraph.

Liverpool skal ha et ønske om å beholde Georginio Wijnaldum, men har foreløpig ikke blitt enige med 30-åringen om en ny kontrakt. Dersom Wijnaldum skulle forlate Merseyside-klubben, så skriver franske Le10Sport at Liverpool vil se på portugisiske Renato Sanches som en mulig erstatter. 23-åringen spiller for øyeblikket for franske Lille.

Den engelske venstrebacken Brandon Williams har foreløpig ikke klart å etablere seg på førstelaget til Manchester United. Både Southampton og Newcastle skal ha et ønske om å låne 20-åringen, men Manchester Evening News melder at United-ledelsen foreløpig ikke har bestemt seg for hva de skal gjøre med Williams og at de ikke vil ta en avgjørelse før i januar.

West Ham har fått en fin start på sesongen under David Moyes' ledelse. Nå håper skotten å forsterke laget i januar for å fortsatt kunne henge med på øvre del av tabellen utover i sesongen. London Evening Standard skriver imidlertid at Moyes advarer fansen om å forvente noen voldsomt store signeringer.

Manchester United og manager Ole Gunnar Solskjær skal også være på spillerjakt. I utgangspunktet ønsker klubben seg en defensiv midtbanespiller, en høyreback, en midtstopper og en ving, men lokalavisen Manchester Evening News har inntrykk av at det ikke kommer til å bli voldsomt med overgangsaktivitet på Old Trafford i januar.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,80 øre - fastpris 4,90 øre