Sensasjonslaget sikter seg inn mot tre nye borteturer - etter fire kamper på en uke

«Årets klubb» er tre seirer unna et helt uventet opprykk, men det høye antallet kamper etter covid-19-herjingene i troppen bekymrer.

En heseblesende innspurt på sesongen nærmer seg slutten, også for lagene som ennå har sjansen til å rykke opp fra Obosligaen.

Blant dem er Åsane, klubben som er pekt ut som årets klubb på nivå to av Norsk Toppfotball og ligasponsor Obos. Ligatoppscorer Henrik Udahl tilhører samme klubb, og er tildelt prisen som årets gjennombrudd av Norges Fotballforbund og Eurosport. I tillegg er Åsane-trener Morten Røssland er kåret til årets trener.

Tross diverse utmerkelser og hyllester, er det i stor grad lagmaskineriet til Åsane som har ført dem bare tre kamper unna et andre strake opprykk. Eliteseriespill i 2021 er fortsatt mulig.

Erik Huseklepp, som er fotballekspert for TV 2 og tidligere Åsane-spiller, beskriver laget på følgende måte:

- Det de har fått til i år er enormt imponerende. Og det som har imponert aller mest er måten de har gjort det på. Åsane har en spillestil som alle spillerne er ekstremt lojale mot. De er ekstremt ballorientert, og det er ikke enkeltspillere, men kollektivet som er avgjørende for de gode resultatene de oppnår, sier Huseklepp til Nettavisen.

- Unormalt i Norge



Den tidligere Brann- og Norge-profilen spilte også for flere utenlandske klubber tilbake i 2011 og 2012. Huseklepp mener Åsane er alene om å spille en så tydelig og gjennomført ballbesittende stil i toppfotballen her i landet.

36-åringen mener Ranheim er klar favoritt i lørdagens batalje i Trondheim, særlig på grunn av det ekstremt tøffe kampoppsettet Åsane har vært gjennom i det siste.

Men han vil ikke avskrive bergensernes sjanser for å komme seg enda et steg videre i kvalifiseringsspillet.

Huseklepp synes Åsane har potensial til å bli enda bedre, hvis laget greier å utnytte de store rommene bak motstanderlag som stadig lokkes til å presse dem veldig høyt.

- Har Åsane noe å gjøre i Eliteserien hvis de vinner de kommende kampene?

- Hvis de hadde kommet seg opp, så hadde de i alle fall gitt en del andre lag i Norge bakoversveis. De spiller en fotball som er unormal i Norge, er ekstreme på relasjoner og spiller seg konsekvent ut fra egen halvdel. Det virker nesten som de vil at motstanderne skal presse dem så høyt som overhodet mulig, påpeker Huseklepp.

Om han skal trekke fram en Åsane-spiller han mener skiller seg ut som spesielt viktig, faller valget på en midtbanespilleren Kristoffer Valsvik (25). Sogningen er yngre bror av den noe mer kjente Rosenborg-eide midtstopperen Gustav Valsvik (27), som i disse dager er lånt ut til Stabæk.

Store forskjeller



Som spillertyper kan det virke som brødreduoen fra Vik ikke kunne vært mer ulike. Åsanes midtbaneprofil er nemlig ekspert på veldig mye annet enn RBK-brorens luftstyrke, ballgjenvinninger og klareringer foran eget mål.

Trener Morten Røssland gir en forklaring på lagets mest brukte konstellasjon sentralt på midtbanen:

- Vi har jo en blokk der som utfyller hverandre veldig godt. Vi har en eminent fotballhjerne i Simen Lassen, som Eurosport har snakket mye om. Han er på mange måter litt hjernen i laget og styrer presspillet. Og så har du det typiske, kall det gjerne «Åsane-DNA-et», det er Kristoffer Valsvik, beskriver Røssland i samtale med Nettavisen.

Åsanes suksesstrener utdyper:

- Han er utrolig god på å sette premissene for angrepsspillet vårt. Han er den som dropper ned og tar av presset, han beholder roen, og er han som vender spillet. Han er spilleren som slår stikkpasninger og han som scorer 2-2-målet med et langskudd. En spiller som setter den viktige 2-1-straffen. Valsvik er en helt rå vinnerskalle, og han passer jo veldig godt inn i Åsane fordi han er utrolig risikovillig. Det er vi òg, påpeker årets trener i Obosligaen.

Røssland forteller at Valsvik ga bort tre baller som førte til mål imot da Åsane tapte for Tromsø tidligere i år. Men ifølge treneren framstod 25-åringen igjen som helt avgjørende for at Åsane vant den neste kampen etter nederlaget mot TIL.

- Først og fremst er han en jævla fin person. Han tar masse ansvar både på og utenfor banen. En mann som er hel ved. Går på jobb og det er aldri noe tull. Men han er krevende i form av at han er en vinnerskalle, og det liker vi, fortsetter Åsane-treneren.

Avgjøres i romjula



Tre klubber er fortsatt med i kappløpet om spille opprykksfinale i romjula, der laget som ender på 14.-plassen i Eliteserien blir motstander. Overraskelsen Åsane må sies å ha hatt det enda en hakk tøffere en øvrige klubber på nivå to i det siste.

Onsdag snudde bergenslaget 0-1 til 3-1 i et trøblete kvalikoppgjør med uvante spilleforhold mot Raufoss. Hjemmeseieren i Vestlandshallen sikret Åsane sjansen til å spille seg et hakk videre i kvalifiseringen borte mot Ranheim.

I likhet med Erik Huseklepp er trener Røssland oppgitt over kampprogrammet Åsane har blitt nødt til å gjennomføre den siste tida. Han frykter belastningen kan frata dem muligheten til å spille opp mot sitt beste.

- Hvis ikke kroppene våre er så nedbrutt på grunn av kampbelastning og sykdom, så tror jeg vi skal matche både Sogndal og Ranheim. Men det er et stort spørsmålstegn ved det fysiske. Mentalt er vi ganske bra, der er jeg ikke bekymret i det hele tatt. Men det fysiske må vi være såpass ærlige å si at vi ikke har helt kontroll på nå etter fire kamper på en uke, sier Åsane-treneren til Nettavisen.

Kampen mot Raufoss var lagets fjerde på ni døgn. To obosligarunder, som egentlig var berammet til 21.- og 28. november, ble nemlig utsatt til 7.- og 10. desember. Dette fordi pandemien og covid-19 i dette tidsrommet rammet Åsane-troppen hardt.

- Det har vært en surrealistisk uke. Jeg tror ikke alle forstår forskjellen på det å være i karantene og det å være i isolasjon. Ved karantener er det jo gjerne én som er syk, mens resten av laget går i karantene. Da får du jo ofte trent, restituert og hvilt, påpeker Røssland.

Isolasjon, som Åsane måtte sende store deler av stallen i da smittebruddet var et faktum, er noe langt mer omfattende for en fotballklubb å håndtere.

- Da er du jo syk. Det er det ene biten, i tillegg kan du ikke gå ut og trene. Det som skjer i de ti-tolv dagene, litt avhengig av hvor lenge du har symptomer, det er nedbryting av kroppen istedenfor restitusjon.

Åtte rett fra sykdom til kamp



At et betydelig antall dager i isolasjon er tøft i en hektisk sesongsinnspurt i alle fall Åsane-spillerne fått erfare, understreker treneren. Hele 14 av dem var syke med covid-19 mot slutten av november og den første uka i desember.

7. desember tapte et redusert Åsane 1-4 hjemme mot Strømmen. Et oppgjør klubben følte seg presset til å gjennomføre med spillere som fortsatt var preget etter sykdomsutbruddet. Hele Obosligaen måtte nemlig ha blitt utsatt igjen dersom de ikke stilte opp til den kampen.

- Vi kjente litt på det der og da. Hvis vi ikke hadde spilt, så hadde kanskje alt røket. Jeg følte litt at det ble et umenneskelig press på oss. At vi gikk ut på den banen med åtte spillere som hadde vært syke, det var i etterpåklokskapens navn en fryktelig dårlig beslutning, sier Røssland.

Likevel har Åsane hatt stigning i prestasjoner og resultater i løpet av den intense siste uka, der kampene har kommet tett som hagl.

Tre dager etter tapet for Strømmen, innkasserte gjengen fra Bergens nordligste bydel en 2-0-seier og tre poeng fra borteoppgjøret mot Jerv. Det skjedde riktignok etter mye om og men, en utsettelse og flytting fra regntunge Levermyr i Grimstad til kunstgresset på Sør Arena i Kristiansand.

Deretter avsluttet de Obosligaen med å slå tilbake etter å ha ligget under med to mål mot Sogndal på bortebane, og få med seg ett poeng hjem. Det sørget for at Åsane tok sitt 23. bortepoeng for sesongen, ett mer enn de samlet på eget kunstgress.

Best borte?



Forklaringen på den større poengfangsten på bortebane er ifølge trener Røssland veldig naturlig. Han opplever at motstanderlag tar betydelig mer hensyn til måten Åsane spiller på når de besøker Myrdal.

- De ligger lavt, vi må spille etablert, og så kjører de overganger på oss. Og det er vanskelig å forsvare seg mot. Mens når vi møter dem borte, så ønsker de å dominere kampene. Da får vi åpne kamper som kler oss veldig, veldig godt.

- Det er mye lettere å spille Åsane-fotball når lagene kommer opp og vil stå høyt, eller presse og ta initiativet i kampene, påpeker Røssland.

Som eksempler trekker Røssland fram borteoppgjørene mot Sogndal og Tromsø, der han han har merket seg at Åsane endte opp med rundt 70 prosent ballbesittelse.

Oransjetrøyene har ballen enda mer i laget i år enn i forrige sesong på norsk fotballs nivå tre, påpeker treneren. En annen forskjell er at motstanderlagene er bedre skolert taktisk, og er dyktigere på å nøytralisere Åsane, særlig når de tar mer hensyn på besøk i Bergen.

Den nærmest historisk tette rekka med kamper i desember gjør likevel at bergenslaget heller ville spilt de kommende kampene på hjemmebane. En plassering som nummer fem i Obosligaen betyr likevel at laget nå må til Trondheim for å møte Ranheim. Vinner de lørdagens oppgjør der, må de også spille en ny bortekamp i Sogndal om retten til å møte klubben som ender tredje sist i Eliteserien.

Sett bort fra reisebelastningen, så trenger ikke det å være noe negativt for et Åsane-lag som trives på bortebane.

Opprykket fra PostNord-ligaen i fjor ble også sikret gjennom kvalifiseringsspill. Da vant Røsslands mannskap begge bortekampene, mot henholdsvis Kvik Halden og Notodden.

