Ap-leder Jonas Gahr Støre og familien har innført en juletradisjon som ikke er for pingler.

I denne julespalten forteller kjente norske personer om sine planer for julen, om hvordan de har opplevd året som har gått og om ønsker for det nye. Fra oss til deg: God jul!

Jonas Gahr Støre (60), partileder i Arbeiderpartiet:

Hvordan og med hvem skal du feire jul i år? - Jeg feirer på fjellet sammen med den nærmeste familien min – kona, barn og barnebarn. Vi er heldige og kan være sammen som vi pleier innenfor grensen på ti personer. Så det blir en blanding av rolige dager med lange turer, forhåpentligvis på ski, og intenst samvær med to små gutter som kjemper om oppmerksomheten. Det gleder jeg meg veldig til!

Hva er ditt beste og verste juleminne? - Det er for meg, som det sikkert er for mange andre, at de ulike juleminnene glir over i hverandre, stort sett er de gode! En relativt ny tradisjon er at vi hugger hull i isen på vannet nedenfor hytta og bader i isvannet med nisselue på. Det er på samme tid både det verste og det beste jeg gjør i jula.

Nyttårsaften, hvordan blir feiringen? - Det blir ikke utagerende festing den dagen heller, men i stedet en god middag og stjerneskudd – fortsatt med kjernekohorten, i rolig fjellterreng.

Hvis du skal beskrive 2020 i én setning? - Koronaår, det er vanskelig å komme utenom at det ble et vondt og vanskelig år for de som ble alvorlig syke, og for de som opplevde ensomhet eller utrygghet og vonde dager som følge av stengte arbeidsplasser. Samtidig tror jeg mange har minner om samhold og støtte, noe å bygge videre på i det nye året.

Ditt største ønske for 2021? - Mitt største ønske er at vaksinen virker, og at permitterte og ledige raskt kommer tilbake i jobb. Så ønsker jeg meg selvfølgelig at Arbeiderpartiet gjør et godt valg, at vi klarer et nytt flertall så vi får satt politikken vår ut i livet - en politikk som er mer rettferdig og som setter vanlige folk først!

Hva er dine planer for det neste året? - Mine planer er ganske ensporet – jeg skal jobbe dag og natt for at Arbeiderpartiet skal løfte seg og vinne valget, slik at vi kan få gjennomført vår politikk for trygt arbeid til alle, en sterkere velferdsstat og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Jeg håper vi får muligheten til å reise rundt i landet, møte velgere og drive valgkamp på vanlig måte. For nå er det vanlige folk sin tur!

