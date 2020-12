Over 100.000 koronasmittede i Litauen

Litauen har registrert over 100.000 smittede siden koronapandemien startet i mars. Nå er det fare for at sykehuskapasiteten blir sprengt.

Helsemyndighetene i landet opplyste torsdag at det var registrert 3.159 nye tilfeller siste døgn. Dermed er totalen 103.028. Antall døde av koronarelaterte årsaker steg med 30 til 933. Litauen, som har 3 millioner innbyggere, har for tiden en av de høyeste smitteratene i Europa. Onsdag ble det innført nye restriksjoner på næringslivet og sosialt liv som skal vare til 31. januar. Statsminister Ingrida Simonyte sier at tiltakene kan bli ytterligere skjerpet hvis folk ikke respekterer de nåværende reglene. (©NTB) Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har startet julesalget Medisin/Helse

Medisin/Helse

Sykdom