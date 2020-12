Norges idrettsforbund overrasket over Russland-dommen

Idrettspresident Berit Kjøll hadde ikke ventet en halvert utestengelse av russiske utøvere i OL og VM. Samtidig mener hun straffen sender et kraftig signal.

Torsdag ble det klart at Russlands antidopingbyrå (Rusada) blir suspendert fra Verdens antidopingbyrå (Wada) i to år. Det betyr at russere ikke får konkurrere under eget flagg i store mesterskap som OL og VM.

Opprinnelig ville Wada utestenge Rusada i fire år, men Idrettens voldgiftsrett (CAS) halverte dommen etter å ha behandlet russernes anke.

– Vi er overrasket over at lengden på suspensjonen er halvert. Norges idrettsforbund støttet Wadas beslutning i 2019 om fire års suspensjon av det russiske antidopingbyrået Rusada, sier Kjøll i en pressemelding.

– Det er likevel viktig at CAS anfører at halveringen av suspensjonstiden ikke skal forstås som noen form for frikjennelse av Rusada eller av russiske myndigheter i denne saken. Det er svært alvorlig at russerne har slettet alle spor fra det statsstyrte jukset, legger hun til.

Ønsket mer innsikt

Under utestengelsen kan ikke russiske myndigheter ha representanter i styreverv i internasjonale idrettsorganisasjoner som har forpliktet seg til Wada-koden.

– Det sender et kraftig signal, mener Kjøll.

Norges idrettsforbund hadde forventet åpenhet rundt behandlingen av den russiske anken i CAS. Slik ble det ikke.

– Vi er skuffet over at denne ankesaken ikke har gått for åpne dører. Dette ville gitt oss mer innsikt i saken og beslutningsgrunnlaget CAS har hatt tilgjengelig for sin avgjørelse. Det ble dessverre ikke hensyntatt, sier Kjøll.

(©NTB)

Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har startet julesalget