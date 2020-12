Norske forskere med oppsiktsvekkende korona-funn

Det tok milliardæren Stein Erik Hagen ti minutter på å skjønne at forskningen var verdt å finansiere.

Da koronaviruset inntraff i Europa i mars, fikk professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, Tom Henning Karlsen, en idé.

- Mens våre kollegaer i Italia og Spania fikk inn masse covid-19-pasienter som ble lagt i korridorene på sykehusene der de kjempet mellom liv og død, hadde vi kapasitet til overs. Vi ønsket derfor å sette i gang et prosjekt for å finne ut av det store spørsmålet mange av oss stilte seg: «Hva er det som er spesielt med denne sykdommen?», sier han til forskning.no.

Ti minutter

Det spesielle med covid-19, ifølge flere forskere og spesialister, er at pasienter har blitt syke på en måte man aldri har registrert før. Man kan gå fra helt normal tilstand til å ligge i respirator på intensivbehandlingen i løpet av noen timer, ifølge Karlsen.

For å forske videre på sykdomsforløpet, slo de norske forskerne seg sammen med noen tyske kollegaer og kontaktet Stein Erik Hagen. Forretningsmannen er blant annet kjent for tidligere å ha støttet medisinske prosjekter.

Pengehjelpen fra milliardæren ville nemlig ta mye raskere tid enn en søknad til Forskningsrådet om finansiering.

- Det tok rundt ti minutter før vi fikk ja. Det er den raskeste forskningsbevilgningen vi har opplevd noen gang, sier Karlsen.

Publisert på rekordtid

Deretter gikk det raskt før nesten 100 lokale leger i Italia og Spania bidro med rekruttering av nesten 2000 pasienter med alvorlig koronasykdom.

Prøvene ble så sendt til Norge og Tyskland for analysering, hvor man har kartlagt variasjoner i gener hos de smittede pasientene med gener fra den vanlige befolkningen.

I underkant av tre måneder etter at studien startet i mars, kom den første vitenskapelige artikkelen ut i det vitenskapelige tidsskriftet New England Journal of Medicine. Ifølge forskning.no tar det vanligvis flere år å bli publisert i andre land med slik forskning.

Resultatene viser at at enkelte gener har dobbelt så høy risiko for å bli alvorlig syk med covid-19 enn andre.

Neandertaler-kobling

Ifølge Karlsen høres dette tallmessig ikke så imponerende ut, «men i genetisk forstand så er forskjellen veldig stor».

Forskerne har også funnet ut at det aktuelle genområdet opprinnelig fantes hos neandertalerne, som så har blitt spredd rundt om til forskjellige nålevende befolkningsgrupper.

- Vi hadde forventet å finne noe i genene som gjør at noen blir mye sykere enn andre, sa forsker Trine Folseraas ved Oslo universitetssykehus til NRK tidligere i sommer.

I en annen studie, publisert av tidsskriftet Nature, har britiske forskere funnet fire nye gener som har større sannsynlighet for å bli alvorlig syk av koronaviruset.

Disse er derimot vanskeligere å fortolke, da noen har med immunforsvaret å gjøre, mens andre går på virusforsvaret.

