Lewandowski fikk Fifa-prisen som årets spiller i verden

Robert Lewandowski (32) kronet et strålende 2020 med etterlengtet heder. Bayern Münchens superspiss ble årets spiller under Fifas The Best-kåring.

Kvinnenes spillerpris gikk til Lucy Bronze. Vinnerne ble kunngjort under en virtuell seremoni fra Zürich torsdag. Siden årets Ballon d'Or-utdeling ble avlyst, er Fifas prisdryss det mest prestisjetunge i fotballverdenen i 2020. Det var lav odds på Lewandowski. Den polske målmaskinen har siden forrige sesong gjort utrolige 73 mål på 64 kamper. Ingen andre fra Europas fem største ligaer har vært i nærheten av slike tall. – Det føles fantastisk. Jeg er stolt og glad, og for meg er dette helt ærlig en stor dag. Det er det også for klubben og kollegene mine, sa Lewandowski da han mottak prisen av Fifa-president Gianni Infantino. Satt i skyggen I tillegg til scoringsrushet har Lewandowski i år vunnet det som er mulig å vinne med Bayern. Forrige sesong vant det tyske storlaget ligaen, cupen og mesterligaen. – For hele verden har dette var et tøft år, så det var et stort lyspunkt da vi vant Champions League-finalen, sa 32-åringen, som ble toppscorer i alle turneringene. Lionel Messi og Cristiano Ronaldo var de to andre nominerte i finalefeltet. 2010-tallets mest dominerende fotballspillere har som regel delt på heder og ære det siste tiåret, men denne gangen ble de slått. Rent sportslig ble begge satt i skyggen av Lewandowski. Milepæl Det vakte harme i Bayern-ledelsen da det tidlig i pandemien ble kjent at Ballon d'Or-prisen (på norsk ofte omtalt som «Gullballen») ikke blir delt ut i år. Klubben følte at det var Lewandowskis tur. – Robert fortjener det dette året, sa styreleder Karl-Heinz Rummenigge. Denne høsten har Lewandowski scoret 18 mål på 15 kamper i 1. Bundesliga og Champions League. Onsdag passerte han 250 scoringer i den tyske toppdivisjonen med to fulltreffere i toppkampen mot Wolfsburg. Den milepælen har kun Gerd Müller (365) og Klaus Fischer (268) oppnådd tidligere. Lucy Bronze danket ut danske Pernille Harder og franske Wendie Renard i kvinnenes kåring. I sommer vant briten mesterligaen med Lyon nok en gang, og siden har hun kommet hjem til England for å fortsette karrieren i Manchester City. (©NTB) Reklame Landsoversikt: Dette bør du ha i lønn for å kunne kjøpe bolig Fotball

