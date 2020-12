Manchester United snudde til seier etter Hendersons gigatabbe

Sander Berge måtte ut med skade da Manchester United nok en gang snudde til seier.

SHEFFIELD UNITED - MANCHESTER UNITED 2-3:

Det har blitt en nokså kjent syn denne sesongen å se Manchester United havne under, for så å slå tilbake, og torsdagens oppgjør var intet unntak.

Sheffield United kunne takke en lite patent Dean Henderson for 1-0-scoringen ved David McGoldrick, som også reduserte til 2-3 like før slutt, men anført av tomålsscorer Marcus Rashford, og én scoring fra Anthony Martial, stakk kveldens bortelag til slutt av med seieren.

Øyvind Eide i TV 2s Premier League-studio viste spesielt begeistring for det Rashford gjorde i forkant av 1-1-scoringen.

- Det er jo verdensklasse over det touchet. Altså den pasninger er jo 50-60 meter lang, sa Eide.

- Helt nydelig. Perfekt utført, sa han videre.

Marerittstart for Henderson

Kampens første scoring kom allerede etter fem minutter, etter en gigatabbe av Henderson, Manchester Uniteds sisteskanse for kvelden. Sheffield presset høyt på et bortelag som prøvde å spille seg ut av eget felt, men da en hardtarbeidende Oliver Burke fikk en fot på utspillet til Henderson, endte McGoldrick opp med ballen og satte den kontant i nettet.

- Fullstendig katastrofe for Dean Henderson og United som slipper inn først i en bortekamp igjen, skrev Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst på Twitter etter scoringen.

Også fotballekspert Lars Tjærnås var lite imponert over keeperspillet.

Like etter måtte Sander Berge ut med skade, med det som kunne se ut som en strekk i hamstringen.

Snudde kampen

Ledelsen varte imidlertid ikke alt for lenge, for 25 minutter ut i oppgjøret var utligningen et faktum. Victor Lindelöf fant Rashford med en perfekt ball fra egen banehalvdel, som elegant la ballen ned før han var sikker alene med Aaron Ramsdale.

Åtte minutter senere var bortelaget nok en gang farlig frampå. Paul Pogba spilte gjennom Martial med en genial pasning, som noe kanskje noe heldig fikk med seg ballen forbi Ramsdale, før han satte ballen i det åpne målet.

Til tross for flere gode muligheter til begge lag i førsteomgang, gikk de til pause på stillingen 1-2.

Like etter at lagene hadde gått ut på matten igjen, satt den nok en gang for Solskjærs mannskap. Vakker kontringsfotball som startet med en elegant Paul Pogba, endte opp hos Rashford som kunne juble for kveldens andre scoring.

- Herlig fotball. Verdensklasse, var Nils Johan Sembs dom over målet.

Morten Langli var også tydelig imponert over kontringen.

Det gikk mot en komfortabel seier for Solskjær og co. Men like før fulltid tente McGoldrick et lite håp for hjemmelaget da han headet inn nok en scoring etter en corner.

Flere mål ble det imidlertid ikke, til tross for en gigantsjanse til Sheffield på overtid.

Dermed kunne Manchester-laget juble for seier

Med seier over Sheffield ligger Manchester United nå på en 6. plass på tabellen, fem poeng bak serieleder Liverpool med én kamp mindre spilt.

Chris Wildes mannskap sliter derimot en smule mer, og står fortsatt med kun ett poeng etter 13 kamper spilt.

