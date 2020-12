Manchester United slo tilbake etter kjempetabbe

Dean Henderson gjorde en blemme av de sjeldne, men Manchester United snudde og vant sin 10. strake bortekamp i Premier League. Sheffield United ble slått 3-2.

To mål av Marcus Rashford og ett av Anthony Martial fikset biffen denne gangen. David McGoldricks to kasser hjalp ikke for hjemmelaget.

Manchester United hadde vunnet de ni siste bortekampene i ligaen før oppgjøret mot toppdivisjonens desiderte bunnlag. Av de fem siste vant Ole Gunnar Solskjærs lag etter å ha ligget under, og sannelig ble det ikke da capo og den sjette i samme kategori.

Det er blitt minst tre United-mål i alle de seks siste bortekampene.

Manchester United er også det første laget i Premier League til å score minst to mål i ti bortekamper på rad. Tottenham klarte det samme sist i 1960, men det var lenge før Premier League så dagens lys i 1992.

Mot laget med kun ett poeng på 13 kamper startet det derimot mot verst tenkelig vis. Dean Henderson fikk sjansen i mål for Manchester United. Han sto tidvis glitrende i mål for Sheffield United sist sesong og var sentral da laget rykket opp fra mesterskapsserien i 2019.

På sin gamle hjemmebane åpnet han med en kjempeetappe etter fire minutter og 40 sekunder. Keeperen forærte ballen til vertenes Oliver Burke, og Burkes pasning til David McGoldrick gjorde at sistnevnte kunne sette ballen i åpent bur fra kloss hold.

For en miss av Henderson i bare hans andre kamp fra start under Solskjær!

Skade

To minutter senere så det ut til at Sander Berge pådro seg en lei strekk på baksiden av låret. Det virket som om Norges landslagsmann fikk trøbbel med hamstringen etter en løpeduell med Nemanja Matic, og han ble tvunget til å sette seg ned på bakken. Han ble byttet ut med veteranen Phil Jagielka før det var spilt 12 minutter.

John Fleck kunne ha sendt hjemmelaget opp i 2-0 etter et drøyt kvarters spill, men helt upresset gikk skuddet hans gikk like utenfor fra rundt 15 meters hold.

I stedet var det Manchester United som scoret det neste i det 26. minutt. En lang frisparkball fra Victor Lindelöf havnet oppe hos Marcus Rashford, og spissen moste ballen i mål med høyrebeinet fra omtrent midt på 16-meteren etter først å ha prestert et fjærlett mottak.

Jobbemål

Sju minutter senere hadde Manchester United snudd det igjen. Paul Pogbas silkefot fant landsmannen Anthony Martial, og Martial jobbet inn 2-1-scoringen til sin første i Premier League denne sesongen.

3-1-scoringen kom bare seks minutter etter pause, og igjen var det Marcus Rashford som scoret. Manchester United rullet opp et mønsterangrep, og Rashford ladet skuddfoten og traff fra rundt 16 meters hold.

Tre minutter før full tid reduserte Sheffield United da McGoldrick laget sitt andre for kvelden.

Manchester United har ikke tapt for Sheffield United siden Premier Leagues første kamp i 1992. Med seier i hengekampen mot Burnley er laget opp på 2.-plass i Premier League.

