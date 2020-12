Her blir det hvit jul

Drømmer du om hvit jul? Da bør du befinne deg nord i landet.

- Det er en uke igjen til julaften! For de som vil ha en hvit jul, så er sjansene store for det fra Trøndelag og nordover, skriver meteorologene på Twitter.

I sør er meldingen at det blir kjølig, men tørt.

- Så det ser dårlig ut for snø i lavlandet, men, klarvær og minusgrader kan gi litt rim på skog og mark, skriver meteorologene.

Som vi ser av grafikken til Meteorologisk institutt er Trondheim, Bodø, Tromsø og Kautokeino blant byene som trolig får hvit jul - det vil si snø på bakken julaften.

Store deler av Sør-Norge får hverken regn eller snø på julaften, men derimot delvis klart vær med sol:

Slik er varselet for julaften i noen utvalgte byer:



Langtidsvarselet for julaften torsdag 24. desember er i skrivende stund som følger:

Oslo: Delvis skyet, null millimeter nedbør og temperatur på mellom 0 og -1 grader

Bergen: Delvis skyet, null nedbør og temepratur på mellom 2 og 4 grader

Trondheim: Overskyet, null nedbør og temperatur på mellom 1 og 3 grader

Stavanger: Delvis skyet, null nedbør og mellom 2 og 4 grader

Kristiansand: Sol, null nedbør og mellom 1 og 3 grader

Bodø: Overskyet, null nedbør og mellom 1 og 2 grader

Tromsø: Overskyet, null nedbør og mellom -1 og -2 grader

Bikkjekaldt til rekordvarmt

Norge er et langstrakt land og det betyr ofte store værvariasjoner.

Torsdag 17. desember var det bikkjekaldt i Kautokeino i Finnmark. Temperaturen var nede i -30 grader. Noe dette flotte bildet, tatt i morgentimene torsdag, vitner om:

Samtidig, et annet sted i landet, går det mot varmerekord for årstiden. Ifølge meteorologene blir det så mildt på Nordvestlandet lørdag 19. desember at varmerekorden for desember, 18,3 grader i Sunndalsøra 1. desember 1998, står for fall:

Vil du absolutt ha hvit jul? Her kan du sjekke hvor i landet det er snø akkurat nå.

