Karlsson om de norske skistjernene etter Tour-nei: - Jeg synes synd på dem

Frida Karlsson mener at Norges nei til Tour de Ski kan være en fordel for de svenske løperne i VM, lagvenninne Ebba Andersson er ikke så sikker.

Karlsson møtte ingen stor motstand i torsdagens 10 kilometer i Østersund. Den svenske skistjernen kom først i mål 27 sekunder før nummer to, Ebba Andersson.

Karlsson er en selvfølge i den svenske troppen som tas ut til Tour de Ski på mandag. Etter mye frem og tilbake, ble det til slutt avgjort at svenskene skulle gå touren, til tross for at Norge sier nei til å sende løpere.

21-åringen ser både positivt og negativt på mangel av norske motstandere i løypa.

- Det er litt trist at vi ikke får konkurrert mot de norske løperne. Jeg synes egentlig bare synd på dem som ikke får gå, sier Karlsson på pressekonferansen etter løpet melder svenske Ekspressen.

Selv om hun er lei seg på Norges vegne, tror Karlsson det kan være gode nyheter for det svenske landslaget i VM i Oberstdorf som begynner i slutten av februar.

- Jeg kan jo bare prate for meg selv, men å konkurrere er den beste treningen. Jeg tror det er en fordel å gå Tour de Ski, sier Karlsson.

Hun mener konkurransene tilføyer noe mer totalt enn bare det fysiologiske med trening.

- Du får flere erfaringer, og du får trent mer på den taktiske biten.

Ebba Anderson er derimot ikke helt sikker på lagvenninnens utsagn om en eventuell fordel til VM.

- Det er veldig vanskelig å si om det er en fordel for oss. Jeg er bare veldig glad for at vi får gå, sier Anderson.

Det var tidlig i desember at Sverige bestemte seg for å delta i Tour de Ski. Helseteamet og ledelsen i Norges Skiforbund mener det er for høy risiko, mens svenskene fikk ja fra medisinsk ansvarlig.

